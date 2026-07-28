VIDEO: Σοκ σε κυπριακό δρόμο με επικίνδυνες βόλτες πάνω σε σκούτερ

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο άτομα να επιβαίνουν σε σκούτερ, χωρίς να φορούν προστατευτικό κράνος ή ανακλαστικό εξοπλισμό, ενώ κινούνται στη μέση του οδοστρώματος, αδιαφορώντας για τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

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Η συγκεκριμένη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, καθώς η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού και η αντικανονική κίνηση αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.