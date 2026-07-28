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ΠΑΡΑ-THEMA

VIDEO: Σοκ σε κυπριακό δρόμο με επικίνδυνες βόλτες πάνω σε σκούτερ

 28.07.2026 - 09:15
VIDEO: Σοκ σε κυπριακό δρόμο με επικίνδυνες βόλτες πάνω σε σκούτερ

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εικόνα σε δρόμο της Κύπρου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο άτομα να επιβαίνουν σε σκούτερ, χωρίς να φορούν προστατευτικό κράνος ή ανακλαστικό εξοπλισμό, ενώ κινούνται στη μέση του οδοστρώματος, αδιαφορώντας για τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, καθώς η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού και η αντικανονική κίνηση αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

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