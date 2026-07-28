Κοινοτάρχης Αγίας Άννας: «Ήθελαν να κάψουν το πεδίο βολής για να κάνουν ασκήσεις» – Ζητούν την απομάκρυνσή του

Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου, εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά του Υπουργείου Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι ζουν διαρκώς με τον φόβο μιας νέας πυρκαγιάς. Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο κρατικό ραδιόφωνο, προχώρησε μάλιστα στον ισχυρισμό ότι «ήθελαν να κάψουν το πεδίο βολής για να κάνουν ανενόχλητοι τις ασκήσεις τους εκεί».

Όπως ανέφερε, οι τοπικές Αρχές είχαν ενημερωθεί τρεις ημέρες νωρίτερα ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στον τραυματισμό νεαρού που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, είπε ότι πρόκειται για εργαζόμενο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι και νοσηλεύεται με γύψο.

Σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτών, ο κοινοτάρχης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει παράπονο από την Πολιτική Άμυνα, σημειώνοντας πως οι λειτουργοί της συνέδραμαν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι καμπάνες των εκκλησιών για να ειδοποιηθεί ο κόσμος για τον κίνδυνο.

Τόσο ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας όσο και ο κοινοτάρχης Ψευδά επανέλαβαν ότι οι κοινότητες ζητούν οριστικά την απομάκρυνση του πεδίου βολής, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία του αποτελεί διαρκή απειλή για την ασφάλεια των κατοίκων.