Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: Ακάκιος, Κάχι, Κάκι*

Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα*

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς*

Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια*

Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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