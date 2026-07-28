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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου

 28.07.2026 - 06:43
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ακάκιος, Κάχι, Κάκι*
  • Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα*
  • Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς*
  • Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα
  • Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια*
  • Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

 

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