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ΔΙΕΘΝΗ

Πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

 28.07.2026 - 06:46
Πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέρα μεσημέρι σε μικρή απόσταση από το προεδρικό μέγαρο, σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό για την πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα. Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.

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