Πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Μεξικού – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

#Alerta | #Nación 🚨🔫 Ataque armado en inmediaciones de la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de la #CDMX. El saldo es de una persona muerta y dos más heridas. Los responsables presuntamente huyeron en motocicleta.



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Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

#Ultimominuto Gran movilización policíaca en la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de Ciudad de México, debido a una balacera que dejó una persona muerta y dos más heridas, los responsables huyeron en moto pic.twitter.com/wLnUv28LOU — Dafne Mora (@Dafne148Mora) July 27, 2026

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα. Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.