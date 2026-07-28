Πάλμας: Διέταξε έρευνα – «Οι ευθύνες για την πυρκαγιά έχουν όνομα και επώνυμο»

Ανέφερε ότι διέταξε έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.

Όπως είπε, παρά την απαγόρευση που υπάρχει, το 70 Τάγμα Μηχανικού προχώρησε στην καταστροφή των συγκεκριμένων βλημάτων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε ζημιές σε ακίνητα.

Ο κύριος Πάλμας ανέφερε ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες οριοθέτησης της πυρκαγιάς. Τόνισε, τέλος, ότι δεν υποβαθμίζονται οι αρνητικές εμπειρίες από το περιστατικό και διαβεβαίωσε πως θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα για την απόδοση ευθυνών.

Ερωτηθείς για την κριτική που δέχθηκε από τον κοινοτάρχη Αγίας Άννας ανέφερε ξεκάθαρα ότι αν τεθεί θέμα πολιτικής ευθύνης θα την αναλάβει, όπως είχε κάνει και σε άλλη περίπτωση στο παρελθόν.

Πηγή: ΡΙΚ