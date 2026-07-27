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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στην επίσκεψη Γκουτέρες - Τα ΗΕ βλέπουν ευκαιρία για πρόοδο στο Κυπριακό

 27.07.2026 - 20:59
Όλα τα βλέμματα στην επίσκεψη Γκουτέρες - Τα ΗΕ βλέπουν ευκαιρία για πρόοδο στο Κυπριακό

Μετά τις χωριστές συναντήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Μαρία Ανχελα Ολγκίν με τους δύο ηγέτες τη Δευτέρα, η προσοχή στρέφεται τώρα στην επίσκεψη του ΓΓ και στην ευκαιρία που προσφέρει για την υποστήριξη περαιτέρω προόδου στις συνομιλίες, αναφέρουν τα ΗΕ στην Κύπρο σε ανάρτηση στο Χ το απόγευμα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες με τα ΗΕ να αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στην Κύπρο και ότι οι τελικές προετοιμασίες προχωρούν με πλήρη ρυθμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα.

Αναφέρεται ότι οι ομάδες εργάζονται πίσω από τα φώτα για να διασφαλίσουν ότι όλα είναι έτοιμα για τις επαφές του στο νησί.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες φθάνει απόψε στο νησί και την Τετάρτη θα δει τους ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Μετά την συνάντηση θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Οι επαφές περιλαμβάνουν επίσης επίσκεψη στο εργαστήρι της ΔΕΑ, συνάντηση με τους διαπραγματευτές, τις τεχνικές επιτροπές και την κοινωνία των πολιτών καθώς και ξεχωριστές συναντήσεις και κοινό δείπνο με τους ηγέτες στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν.

Τις προσπάθειες για προώθηση ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει στην Κύπρο ο Γκουτέρες, λέει εκπρόσωπός του

Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κύπρο, αναφέρεται σε δήλωση του εκπροσώπου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ο κ. Γκουτέρες είναι καθ’ οδόν προς την Κύπρο «όπου θα συναντηθεί με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς» ανέφερε εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ.

«Θα συζητήσει τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ)», προσθέτει.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τον κ. Γκουτέρες αναμενόταν να υποδεχτούν κατά την άφιξή του, η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο ειδικός αντιπρόσωπός του στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί της Τρίτης, πριν την συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο ΓΓ των ΗΕ, αναμένεται να έχει συνάντηση με την κ. Ολγκίν, τον κ. Ντιάν, την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των ΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των ΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά.

Ο ΓΓ των ΗΕ θα έχει επαφές την Τρίτη και την Τέταρτη με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν για τον δρόμο προς τα εμπρός όσον αφορά στο Κυπριακό.

Ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

ΚΥΠΕ

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