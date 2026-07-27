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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Μάχη με τις φλόγες - Βελτίωση στην εικόνα, συνεχίζεται η αγωνία

 27.07.2026 - 18:13
Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Μάχη με τις φλόγες - Βελτίωση στην εικόνα, συνεχίζεται η αγωνία

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, 2026, εντός του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού Λάρνακας στις 12:40.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης που ενισχύονται συνεχώς. Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί η Συντονιστική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο Κέντρο Ζήνων και έχει τεθεί σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Ίκαρος ΙΙ, αφού στις επιχειρήσεις κατάσβεσης μετέχουν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 70 άτομα του Τμήματος Δασών με 11 πυροσβεστικά οχήματα, τρία βυτιοφόρα και δύο προωθητές γης, 32 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης με δύο υδροφόρες και δύο προωθητές γης, δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς με δύο προωθητές γης, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Θήρας, ομάδες εθελοντών και κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης δόθηκαν οδηγίες για την εκκένωση κατοικιών στις κοινότητες της Αγίας Άννας και του Ψευδά. Η κατάσταση εκτιμάται ως βελτιωμένη αλλά παραμένει δύσκολη.

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