Ηρωική προσπάθεια κατέληξε σε τραυματισμό - Στο Νοσοκομείο νεαρός, έπεσε από ύψος στη μάχη με τις φλόγες

Για προληπτικούς λόγους εκκενώνονται οι κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική από τους πυκνούς καπνούς και τις στάχτες, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σε εφαρμογή τέθηκαν προληπτικά μέτρα προστασίας των κατοίκων. Οι περίπου 350 κάτοικοι της Αγίας Άννας μεταφέρονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής, ενώ λίγο πριν από τις 17:00 ζητήθηκε από τον κοινοτάρχη Ψευδά να σημάνει η καμπάνα της εκκλησίας, προκειμένου να αρχίσει η προληπτική εκκένωση της κοινότητας των περίπου 1.000 κατοίκων. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ένας νεαρός, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην κατάσβεση, έπεσε από ύψος, τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Οι φλόγες έφτασαν σε μικρή απόσταση από κατοικίες, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την προστασία τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν καεί οικίες.

Στη μάχη με τη φωτιά επιχειρούν ελικόπτερα και αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ συνδράμουν γεωργικοί ελκυστήρες και προωθητές γαιών για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, οι δυνάμεις του Τμήματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την αναχαίτιση του πύρινου μετώπου και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

ΚΥΠΕ