VIDEO: Μάχη με τις καύτρες στην Αγία Άννα - «Όλες οι οικίες προστατεύονται», λέει το Τμήμα Δασών

Όπως σημείωσε, την πυρκαγιά έχουν περικυκλώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, με τη δυσκολία που παρατηρείται να αφορά στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι, όπως είπε, μεταφέρουν καύτρες σε διαφορετικά σημεία.

Μιλώντας νωρίτερα στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της κοινότητας, Αναστάσης Γεωργίου, είπε ότι η φωτιά μπήκε ανεξέλεγκτα στην κοινότητα Αγίας Άννας έχοντας κάψει ήδη σπίτια. Ερωτηθείς αν έχουν επηρεαστεί οικίες, ο κ. Ιεζεκιήλ απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής προστατεύονται όλες οι οικίες.

«Το πρόβλημα σχετίζεται με τους ισχυρούς ανέμους οι οποίοι μεταφέρουν καύτρες σε σημεία τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε γρήγορα, όμως, γίνεται κάθε προσπάθεια να μην γίνει κανένα ζημιά. Εμείς έχουμε δώσει εντολή για απομάκρυνση των κατοίκων όπου πλησιάζει η φωτιά», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση επίσης για τις συνθήκες εξάπλωσης της πυρκαγιάς, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών είπε ότι ξεκίνησε από το πεδίο βολής στο Καλό Χωριό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να πλησιάσουν για λόγους ασφαλείας λόγω των εκρήξεων που σημειώνονταν, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να ξεφύγει.

ΚΥΠΕ