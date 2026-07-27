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Πλησιάζει την Αγία Άννα η μεγάλη πυρκαγιά – Δόθηκε εντολή εκκένωσης

 27.07.2026 - 15:54
Πλησιάζει την Αγία Άννα η μεγάλη πυρκαγιά – Δόθηκε εντολή εκκένωσης

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Πεδίο Βολής της Εθνικής Φρουράς και επεκτάθηκε στη συνέχεια εκτός της περιοχής.

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Οι φλόγες πλησιάζουν την κοινότητα της Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης και να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση και παραμένει εκτός ελέγχου.

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με περίπου 20 οχήματα και προσωπικό να δίνουν μάχη για περιορισμό της φωτιάς.

Η Πολιτική Άμυνα έχει ενημερωθεί και βρίσκεται σε ετοιμότητα για διαχείριση της κατάστασης.

Δείτε βίντεο: 

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