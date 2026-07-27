Πλησιάζει την Αγία Άννα η μεγάλη πυρκαγιά – Δόθηκε εντολή εκκένωσης

Οι φλόγες πλησιάζουν την κοινότητα της Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης και να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση και παραμένει εκτός ελέγχου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με περίπου 20 οχήματα και προσωπικό να δίνουν μάχη για περιορισμό της φωτιάς.

Η Πολιτική Άμυνα έχει ενημερωθεί και βρίσκεται σε ετοιμότητα για διαχείριση της κατάστασης.

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