Αναμένουν τηλεφώνημα στο ΔΗΚΟ για τον ανασχηματισμό - Στο περίμενε οι φερόμενοι ως υποψήφιοι υπουργοί

Με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στην αυριανή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφήνει σε δεύτερο χρόνο τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, διατηρώντας μέχρι στιγμής απόλυτη μυστικότητα γύρω από τις τελικές του αποφάσεις.

Παρά τα έντονα σενάρια και τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, χωρίς να έχει αρχίσει-τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή-τον κύκλο τηλεφωνημάτων προς τα πρόσωπα που προορίζονται να στελεχώσουν, το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Το στίγμα των προθέσεων του Προεδρικού έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, απέφυγε να συνδέσει χρονικά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες με τον ανασχηματισμό.

«Προφανώς τις τελευταίες αρκετές μέρες μοναδική προτεραιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι άλλη από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς κατά πόσο μετά την αναχώρηση του κ. Γκουτέρες θα ακολουθήσουν οι αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Λετυμπιώτης αρκέστηκε να επαναλάβει ότι όταν και εφόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίσει να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον ίδιο, χωρίς να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του Προεδρικού.

Αναμονή στο ΔΗΚΟ

Την ίδια ώρα, στο ΔΗΚΟ επικρατεί κλίμα αναμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline από κομματικές πηγές, μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο προς τα στελέχη που ακούγονται έντονα για αξιοποίηση στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι τα ονόματα των Χρίστου Σενέκη και Γιώργου Σολωμού, εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ ψηλά στη σχετική λίστα και θεωρούνται από πολλούς ως τα επικρατέστερα για υπουργοποίηση. Ωστόσο, παρά την έντονη φημολογία, κανείς από τους δύο δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από το Προεδρικό, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ότι ο Πρόεδρος κρατά τις αποφάσεις του κλειδωμένες, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κομματικές πηγές, σημειώνουν ότι στο ΔΗΚΟ αναμένουν τις τελικές κινήσεις του Προέδρου, εκτιμώντας ότι μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών για το Κυπριακό, θα ανοίξει ο φάκελος του ανασχηματισμού, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ανατροπές της τελευταίας στιγμής.

Η μοναδική βεβαιότητα

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που θεωρείται σήμερα δεδομένο, αυτό αφορά την αποχώρηση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου. Η κ. Παναγιώτου, έχει ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα και αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα σε γυμνάσιο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, γεγονός που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η θητεία της στο Υπουργείο Γεωργίας, ολοκληρώνεται.

Το ποιοι τελικά θα βρεθούν στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, παραμένει γρίφος. Μέχρι να γίνουν τα καθοριστικά τηλεφωνήματα από το Προεδρικό, οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αναμένουν, στο ακουστικό τους.