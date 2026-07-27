Έντονος ο Κοινοτάρχης Αγίας Άννας: «Άργησε το CY Alert, είχαμε προειδοποιήσει για κινδύνους στο πεδίο βολής»

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι για λόγους ασφάλειας μεταφέρθηκαν περίπου δέκα ηλικιωμένα άτομα σε άλλες κοινότητες, στη Μοσφιλωτή και στον Ψευδά.

Όπως είπε, η κοινότητα ενημερώθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 12:30, ενώ δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.

Αναφερόμενος στην ενημέρωση των κατοίκων, ο κοινοτάρχης εξέφρασε προβληματισμό για τον χρόνο αποστολής του μηνύματος μέσω του CY Alert, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε στις 17:20.

«Το μήνυμα άργησε πάρα πολύ να έρθει. Όμως από μόνοι μας πήραμε την πρωτοβουλία. Χτυπήσαμε την καμπάνα του χωριού και είπαμε ότι εκκενώνεται το χωριό», είπε.

Σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε στη λειτουργία του πεδίου βολής στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί η αιτία πρόκλησης της φωτιάς.

Σε ερώτηση κατά πόσον η πυρκαγιά μπορεί να συνδέεται με διαδικασία καταστροφής παλαιών εκρηκτικών, ο κ. Γεωργίου απάντησε: «Θεωρώ ότι ναι, ή βλήματα που πέφτουν και τα βρίσκουν μετά και τα ανατινάζουν».

Ανησυχίες για τη λειτουργία του πεδίου βολής

Όπως υποστήριξε, και στο παρελθόν είχαν εκφραστεί ανησυχίες για τη διεξαγωγή βολών στο πεδίο βολής υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι κοινότητες είχαν ενημερώσει αρμόδιους φορείς, ζητώντας να ληφθούν μέτρα.

«Είχαμε τα ίδια προβλήματα πέρυσι. Μέσα σε 45 βαθμούς ήρθαν να κάνουν εκρήξεις των βλημάτων που υπήρχαν στο πεδίο βολής», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι, παρά τις προειδοποιήσεις των κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκαν φέτος βολές υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Ο κ. Γεωργίου καταλόγισε ευθύνες στον Υπουργό Άμυνας και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να πραγματοποιούνται εκρήξεις βλημάτων υπό τέτοιες συνθήκες.

«Δεν γίνεται σε έτσι θερμοκρασίες να γίνονται εκρήξεις των βλημάτων. Κινδυνεύσαμε πάρα πολλές φορές. Ξαναγίνεται πάλι, ήρθε η φωτιά στο χωριό και έχουμε τα ίδια προβλήματα», ανέφερε.

Σε σχέση με τις αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι είχαν γίνει επίσης ενημερώσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη καθαρισμού τους.

«Ενημερώσαμε με επιστολές μας Υπουργεία, Δασονομείο, Έπαρχο. Υπάρχουν δύο αντιπυρικές ζώνες πάνω στις οροσειρές εδώ. Δύο αντιπυρικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθαν», είπε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν πυροσβέστες, μέλη του Τμήματος Δασών, καθώς και πολίτες.

ΚΥΠΕ