Υπό έλεγχο η πυρκαγιά: Έληξε ο συναγερμός στο Καλό Χωριό - Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν για αναζωπυρώσεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετείχαν 100 άτομα του Τμήματος Δασών με 11 πυροσβεστικά οχήματα, τρία βυτιοφόρα και δύο προωθητές γης, 40 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ισχυρή αστυνομική δύναμη, 10 άτομα της Επαρχιακής Διοίκησης με δύο υδροφόρες και δύο προωθητές γης, 12 άτομα της Εθνικής Φρουράς με δύο προωθητές γης, 50 άτομα της Πολιτικής Άμυνας, 11 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας, 6 άτομα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, ομάδες εθελοντών και πλήθος εθελοντών και κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων. Στην περιοχή για καλύτερο συντονισμό αναπτύχθηκε Τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.

Για σκοπούς αρτιότερου συντονισμού είχε συσταθεί η Συντονιστική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο Κέντρο Ζήνων και τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Ίκαρος ΙΙ, αφού στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετείχαν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα.

Για σκοπούς ασφαλείας και για την αντιμετώπιση περιστατικών αναζωπύρωσης θα παραμείνουν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πολύ δύσκολη η επιχείρηση στο Καλό Χωριό, στόχος η προφύλαξη κοινοτήτων είπε ο Κεττής

Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση για κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Καλό Χωριό λόγω ανέμων, της μορφολογίας του εδάφους και της βλάστησης και πρωταρχικός στόχος ήταν η προφύλαξη των κοινοτήτων Ψευδά και Αγίας Άννας, είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής.

Σε δηλώσεις του στο συντονιστικό κέντρο που στήθηκε στην περιοχή για την επιχείρηση κατάσβεσης, ο κ. Κεττής είπε ότι η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε προς ενίσχυση των δυνάμεων του Τμήματος Δασών με συνολικά 9 οχήματα και 36 άτομα προσωπικό.

Τόνισε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια με όλα τα τμήματα και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να είναι ενεργές και με συμβολή εθελοντών.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι "η πληροφορία που έχουμε είναι ότι γινόταν κάποια δραστηριότητα στο πεδίο Βολής Καλού Χωριού και σίγουρα θα διερευνηθεί το θέμα, το πώς εκδηλώθηκε και πως πήγε στην άλλη περιοχή εκτός του πεδίου".

Ο κ. Κεττής εξήγησε ότι η ΠΥ είναι ιδιαίτερα προσεκτική όταν επιχειρεί εντός του πεδίου βολής Καλού Χωριού, προσθέτοντας ότι "είχαμε διαχρονικά κάποια συμβάντα στα οποία απειλήθηκαν πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιχειρήσουν και είμαστε πολύ έντονοι στο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να καλύπτουμε την περιοχή περιμετρικά του Καλού Χωριού και στα όρια του Πεδίου".

Σημείωσε πάντως ότι προφανώς και θα διερευνηθεί το συμβάν από τα αρμόδια τμήματα από το αρμόδιο Υπουργείο, το ΥΠΑΜ.

Επιπρόσθετα είπε ότι έγινε και ανάκληση προσωπικού γιατί έγνοια υπάρχει και το τι αφήνει πίσω της η φωτιά "και έπρεπε να καλύψουμε και τις αστικές περιοχές για τυχόν αστικές πυρκαγιές".

Είπε ότι αυτό που κρατά είναι ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από τον κρατικό μηχανισμό με επτά εναέρια μέσα (2 ελικόπτερα και άλλα 5 αεροσκάφη) και ότι έγιναν και προειδοποιήσεις για εκκένωση κοινοτήτων για δική τους ασφάλεια.

Σε ερώτηση αν πρέπει να ενημερώνεται η ΠΥ όταν γίνεται δραστηριότητα εντός του Πεδίου, ο κ. Κεττής είπε αυτά είναι θέματα ΕΦ "και δεν επεμβαίνουμε" , εκφράζοντας την άποψη ότι "είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί από τους ίδιους".