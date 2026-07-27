Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος για την απόπειρα φόνου - Βγήκε από τον αναπνευστήρα ο 33χρονος

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τραυματισμό αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουλίου 2026 στην Αραδίππου.

Ο τραυματίας ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, βγήκε από τον αναπνευστήρα με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, στην προηγούμενη δικάσιμο «στις 00:52 διαβιβάστηκε πληροφορία από το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της ΑΔΕ Λάρνακας, ότι σε συγκεκριμένη περιοχή στην Αραδίππου υπάρχει τραυματισµένο πρόσωπο, τα τραύματα του οποίου, πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι».

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, µετέβηκαν άµεσα στην περιοχή όπου εντόπισαν τραυματισµένο άτομο να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι «ο ύποπτος µαζί με τον τραυματία και με τρίτο ομοεθνή τους, µετέβηκαν για νυχτερινή έξοδο και κατά την επιστροφή τους ημερομηνίας 0030 μετά τα μεσάνυχτα από µαρτυρία που εξασφαλίστηκε ότι κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά, αρχικά ήρθαν σε έντονη διαλογική συζήτηση στον εξωτερικό ανοιχτό χώρο της κατοικίας που διαμένουν, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και στην συνέχεια αφού εισήλθαν εντός της κατοικίας τους, συνέχισαν να διαπληκτίζονται µε αποτέλεσµα ο ύποπτος µε την χρήση δύο κουζινικών µαχαιριών, τα οποία πιθανόν να προμηθεύτηκε από την κατοικία τους, τραυμάτισε το θύμα σε δύο σηµεία του θώρακα, τρία στο αριστερό χέρι, ένα σηµείο στην κοιλιακή χώρα και σε ένα σημείο στην δεξιά παλάμη».

Ο τραυματίας παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου εξετάστηκε και κρίθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Ο ύποπτος μετά την διάπραξη των ποινικών αδικημάτων εγκατέλειψε την σκηνή – χώρο διαμονής του και εντοπίστηκε μετά από πάροδο δυο ωρών σε γειτνιάζουσα περιοχή και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου για περαιτέρω εξετάσεις.

Ανακρινόμενος προφορικά ο ύποπτος ανέφερε ότι µε τον παραπονούµενο είναι Φίλοι, διαμένουν και εργάζονται μαζί και παραδέχθηκε ότι είναι το πρόσωπο που προκάλεσε τα τραύματα στο θύμα.

Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείτο κατά την διάρκεια της νύχτας ενώ έγιναν επιστημονικές εξετάσεις.

Εναντίον του υπόπτου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και στις 05:05 τα ξημερώματα συνελήφθη στον Αστυνομικό Σταθµό Αραδίππου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ