ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό μετά από ύποπτη κόντρα δρόμου - Στο Νοσοκομείο οδηγός

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, το βίντεο δείχνει δύο οχήματα να κινούνται με επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, ένα από τα οχήματα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που επιχειρούσε να εισέλθει στον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Mazda, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στο μεταξύ, η Τροχαία Λεμεσού υπέβαλε αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού μαύρου οχήματος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, το Επαρχιακό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ένταλμα.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων, την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και τυχόν ποινικές ευθύνες.