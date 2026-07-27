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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό μετά από ύποπτη κόντρα δρόμου - Στο Νοσοκομείο οδηγός

 27.07.2026 - 20:30
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό μετά από ύποπτη κόντρα δρόμου - Στο Νοσοκομείο οδηγός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού για σοβαρή οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Συλά, με βίντεο να φέρεται να καταγράφει τις στιγμές πριν από το ατύχημα.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, το βίντεο δείχνει δύο οχήματα να κινούνται με επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, ένα από τα οχήματα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που επιχειρούσε να εισέλθει στον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Mazda, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στο μεταξύ, η Τροχαία Λεμεσού υπέβαλε αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού μαύρου οχήματος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, το Επαρχιακό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ένταλμα.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων, την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και τυχόν ποινικές ευθύνες.

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