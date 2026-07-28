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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Γκουτέρες με την άφιξή του στην Κύπρο: «Η λύση είναι στα χέρια των Κυπρίων»

 28.07.2026 - 07:02
Το μήνυμα Γκουτέρες με την άφιξή του στην Κύπρο: «Η λύση είναι στα χέρια των Κυπρίων»

Στην Κύπρο έφθασε τις πρωινές ώρες ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μεταξύ άλλων θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ", ο ΓΓ ανέφερε ότι «μόλις έχω φθάσει στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο, για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού».

Τα Ηνωμένα Εθνη, συνέχισε, «δεν μπορούν να επιβάλουν ειρήνη» αλλά «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν».

Τον κ. Γκουτέρες θα συνοδεύει η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε χθες συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Ο ΓΓ των ΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τ/κ ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο αργότερα, στις 11.45.

Το μεσημέρι ο επικεφαλής των ΗΕ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας και στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο, με τους δύο ηγέτες, στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Διάσκεψη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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Η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πλέον κρίσιμες των τελευταίων ετών για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, βρίσκεται από την Δευτέρα το βράδυ, στην Κύπρο, αποφασισμένος να αξιοποιήσει το πολιτικό βάρος του αξιώματός του, σε μια ύστατη προσπάθεια, να διατηρήσει ζωντανή την προοπτική των διαπραγματεύσεων και να διαφυλάξει το διαπραγματευτικό κεκτημένο που οικοδομήθηκε μέσα από δεκαετίες συνομιλιών.

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