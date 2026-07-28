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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θανατηφόρο Λευκωσία: Το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Ροδοσθένη - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 28.07.2026 - 07:35
Θανατηφόρο Λευκωσία: Το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Ροδοσθένη - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Γέρι ο τραγικός θάνατος του 39χρονου Ροδοσθένη Χριστοδούλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση στα Λατσιά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Γέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Γερίου.

Η οικογένεια γνωστοποίησε ότι δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα γύρω στις 10:20 το βράδυ της Κυριακής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε στην οδό Αγίου Γεωργίου, στα Λατσιά, με κατεύθυνση προς το Γέρι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας της, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε πινακίδα τροχαίας. Η μοτοσικλέτα σύρθηκε για μεγάλη απόσταση, ενώ ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Τον πολυαγαπημένο μας Υιό, Αδερφό και Θείο, Ροδοσθένη Χριστοδούλου από Γέρι, που απεβίωσε στις 26-7-2026 σε ηλικία 39 ετών, κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους (Γέρι) η ώρα 10:00 π.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια ΔΕΝ θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Γερίου.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια.

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