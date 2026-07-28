Μπαράζ ελέγχων από την Αστυνομία: Δεκάδες καταγγελίες και συλλήψεις σε όλη την Κύπρο

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δεκαέξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομη απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 546 οχήματα και ελέγχθηκαν 708 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 36 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 282 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 80 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 226 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης δύο έλεγχοι ναρκοτέστ με δύο θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.