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ΔΙΕΘΝΗ

Στον Λευκό Οίκο σήμερα ο Νετανιάχου-Ιρανικές επιθέσεις κατά του Ιράκ

 28.07.2026 - 06:48
Στον Λευκό Οίκο σήμερα ο Νετανιάχου-Ιρανικές επιθέσεις κατά του Ιράκ

Τουλάχιστον 4 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν περιοχές βορειοανατολικά του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Η επίθεση προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές, ενώ 2 από τα drones συνετρίβησαν κοντά στους στόχους τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από 10 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ, σε απάντηση στην επίθεση με τα ιρανικά ντρόουν.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η πολιτική ηγεσία της Τεχεράνης διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον, κατά την τρίτη ημέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ταυτόχρονα να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, παραμερίζοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη έλλειψη πυρομαχικών για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ανέδειξαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται σήμερα στον Λευκό Οίκο για την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, διαβεβαίωσε πως «υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειές» του να βάλει τέλος στις υποτιθέμενες φιλοδοξίες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, γεγονός που το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες.

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