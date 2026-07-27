Πώς ο Τραμπ εγκλωβίστηκε από τον πόλεμο με το Ιράν - Οι τρεις δύσκολες επιλογές και οι επιπτώσεις

Η προσωρινή διακοπή των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως μια προσπάθεια να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματικές επαφές, όμως ταυτόχρονα η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι παραμένει έτοιμη να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Παρά τις συνομιλίες του Ιράν με το Ομάν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη προτίθεται να εγκαταλείψει τη βασική της θέση σχετικά με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της κρίσης.

Οι τρεις επιλογές

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλέον τρεις βασικές επιλογές.

Η πρώτη είναι η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, ακόμη και με πλήγματα σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν αμφιβολίες ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις, ενώ θα αυξήσει τον κίνδυνο μεγάλων απωλειών αμάχων και ευρύτερης ανάφλεξης.

Η δεύτερη αφορά την ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων και τον αυστηρότερο αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών. Πρόκειται όμως για μια λύση που απαιτεί χρόνο και ενδέχεται να προκαλέσει νέα ένταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ διαθέτει την προσωπική υπομονή ή τον εσωτερικό πολιτικό χώρο για να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία. Και το Ιράν πιθανότατα θα ανταποκριθεί ανανεώνοντας τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών δεξαμενόπλοιων στο στενό - εντείνοντας έτσι τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία και την πολιτική πίεση στις ΗΠΑ.

Η τρίτη επιλογή είναι η επιστροφή στη διπλωματία μέσω μιας νέας συμφωνίας, αν και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σημαντικούς συμβιβασμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την Ουάσινγκτον.

Επιφυλάξεις ακόμη και στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων, κορυφαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Νταν Κέιν, έχουν εκφράσει προβληματισμό για μια νέα κλιμάκωση.

Παράλληλα, εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι οι βομβαρδισμοί δύσκολα θα αλλάξουν τη διαπραγματευτική στάση του Ιράν, ενώ προκαλούν ανησυχία και για τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών.

Η παρατεταμένη κρίση έχει αρχίσει να μετατρέπεται και σε πολιτικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν περιορισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση της κρίσης αυξάνουν την πίεση στον Λευκό Οίκο.

Παρά τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, η δυνατότητα του Ιράν να επηρεάζει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές διατηρεί τη σύγκρουση σε ένα εξαιρετικά σύνθετο σημείο, χωρίς προφανή λύση.

Οι επιλογές στενεύουν για τον Τραμπ

Μόλις πριν από έναν μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν βέβαιος ότι είχε πετύχει μια σημαντική διπλωματική επιτυχία. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει παρουσιάστηκε ως η αρχή μιας νέας πορείας στις σχέσεις με το Ιράν.

Ωστόσο, η εκεχειρία κατέρρευσε μέσα σε δύο εβδομάδες, καθώς οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν και η ένταση επανήλθε σε υψηλά επίπεδα.

Η δημοτικότητα της σύγκρουσης στις ΗΠΑ βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και ακόμη στενοί πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου ζητούν να υπάρξει σύντομα μια διέξοδος.

«Πρέπει να το τελειώσουμε», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, εκφράζοντας ένα κλίμα που ακούγεται όλο και περισσότερο από τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές του Τραμπ.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, το διακύβευμα δεν αφορά πλέον μόνο την εξέλιξη του πολέμου, αλλά και την πολιτική του κληρονομιά. Με τις επιλογές να περιορίζονται και κάθε δρόμο να συνοδεύεται από σημαντικό κόστος, η διαχείριση της κρίσης στο Ιράν εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δεύτερης θητείας του.

protothema.gr