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ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Συνελήφθη ο «Έντικ» και ο υπαρχηγός του στο Ντουμπάι

 27.07.2026 - 21:40
Greek Mafia: Συνελήφθη ο «Έντικ» και ο υπαρχηγός του στο Ντουμπάι

Στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνελήφθη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο «Έντικ» μαζί με έναν από τους υπαρχηγούς του, οι οποίοι κατηγορούνται για σωρεία αδικημάτων που σχετίζονται με τον «πόλεμο» εντός της Greek Mafia.

Ο «Έντικ», όπως έχει γίνει γνωστό, φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί και φέρεται να εμπλέκεται σε μία σειρά από υποθέσεις, σχετικές με τις εκτελέσεις στη Greek Mafia.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως μαζί του συνελήφθη και ο «Λεωνίδας», ομογενής από το Ουζμπεκιστάν και υπαρχηγός της οργάνωσης. Ο συγκεκριμένος αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Greek Mafia: Τι θα γίνει με την έκδοση του «Έντικ» στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρησμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου» σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia.

Μεταξύ άλλων, ανάμεσα στις υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκονται, χωρίς να έχει στηθεί κατηγορητήριο, είναι αυτή της δολοφονίας του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βοιωτίας, της διπλής εκτέλεσης του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό και του Βαγγέλη Ζαμπούνη, στον Νέο Κόσμο.

ΠΗΓΗ: Lifo.gr

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