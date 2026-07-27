Τραμπ για Τουρκία: Πολύ ισχυρή χώρα και τρομερός σύμμαχος, δεν θα μου πει κανένας πού να πουλήσω F-35

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, σε πτήση προς το Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία είναι «πολύ ισχυρή χώρα».

«Τρομερή χώρα και με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός τους έχει πολύ και σπουδαίο υλικό», επισήμανε.

Επιπλέον, σε ερώτημα που του έθεσαν με την παρατήρηση ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι αντίθετος με την πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι αυτό είναι σημείο διαφωνίας μαζί του.

«Κανένας δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία ήταν σπουδαίος σύμμαχος», είπε.

Ενδιαφέρουσα ήταν όμως και η αποστροφή του για το ποια χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς τις ΗΠΑ. Όπως είπε, αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.

Σχετικά με το Ιράν είπε οι ΗΠΑ θα πάρουν «δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια από το Ιράν, «όπως πήραμε από τη Βενεζουέλα».

Είπε ακόμη ότι έχει «πολύ χρόνο» (και άρα υπομονή) ως προς το ζήτημα του Ιράν, ενώ ανέφερε ότι η Τεχεράνη ήταν αυτή που ζήτησε μια συνάντηση μετά τις δύο εβδομάδες καθημερινών βομβαρδισμούς. Εξάλλου, όπως είπε σε άλλο σημείο, «η ισχύς του Ιράν είναι το 8% αυτού που ήταν» πριν από τις 28 Φεβρουαρίου – χωρίς, φυσικά, να εξηγήσει από που προκύπτει αυτό.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει και το ζήτημα της βιομηχανικής κατασκοπίας από την Κίνα. Σε ερώτημα ρεπόρτερ αν «κλέβουν από εμάς», ο πρόεδρος απάντησε ότι «τους κοιτάμε και μας κοιτούν».

Στο ίδιο πλαίσιο υποβάθμισε και την αναφορά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. «Θα μάθουμε αν ισχύει, θα ρωτήσω τον Πούτιν, αλλά αν ισχύει δεν έχει και μεγάλη επίδραση».

Protothema.gr