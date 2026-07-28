Νύχτα με αλλεπάλληλες πυρκαγιές: Συναγερμός σε Λάρνακα, Λευκωσία και Αγία Νάπα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τις 06:00 της 27ης Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της 28ης Ιουλίου, οι δυνάμεις της Υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν συνολικά σε 37 κλήσεις, εκ των οποίων 17 αφορούσαν πυρκαγιές, 15 ειδικές εξυπηρετήσεις και πέντε ψευδείς κλήσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων περιστατικών ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12:27 παρά το πεδίο βολής του Καλού Χωριού, στην επαρχία Λάρνακας. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 36 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρέχοντας υποστήριξη στο Τμήμα Δασών, το οποίο είχε την επιχειρησιακή ευθύνη της κατάσβεσης.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 23:43, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Δάλι, στην επαρχία Λευκωσίας. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, επίσης προς υποστήριξη του Τμήματος Δασών.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν και το περιστατικό που σημειώθηκε στις 01:34 στον δρόμο της κτηνοτροφικής περιοχής Μαρκί προς Κοτσιάτη, όπου ξέσπασε φωτιά σε μεγάλη στιβάδα περίπου 200 μπάλων σανού. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν το Τμήμα Δασών με βυτιοφόρο όχημα και η Επαρχιακή Διοίκηση με γεωργικό ελκυστήρα.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών αποτράπηκε η επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενη κτηνοτροφική μονάδα, ενώ διασώθηκε και μεγάλος αριθμός από μπάλες σανού. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Εξάλλου, στις 04:48 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό διαρροής υγραερίου μετά από τροχαία οδική σύγκρουση στην Αγία Νάπα. Μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου προχώρησαν στην ασφαλή διαχείριση του κυλίνδρου υγραερίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την παραλαβή του από την αρμόδια ιδιωτική εταιρεία, ενώ τη διερεύνηση του τροχαίου ανέλαβε η Αστυνομία.