VIDEO: Στο Προεδρικό ο Αντόνιο Γκουτέρες - «Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, βασιζόμαστε στη βοήθεα σας», είπε ο ΠτΔ

Καλωσορίζοντας τον κ. Γκουτέρες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στην Κύπρο, τονίζοντας τη σημασία της επίσκεψής του σε μια κρίσιμη περίοδο για το Κυπριακό.

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του δέσμευσης στις προσπάθειες για πρόοδο.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η κυπριακή πλευρά βασίζεται στη στήριξη του ΟΗΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η επίσκεψή σας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής σας. Βασιζόμαστε στη βοήθειά σας και στη δέσμευσή σας».

Ο κ. Γκουτέρες αφίχθη στο νησί το βράδυ της Δευτέρας (27 Ιουλίου), στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια, καθώς η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2010 από τον Μπαν Κι-μουν.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει επίσης χωριστή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των ειρηνευτών έξω από το Ledra Palace, επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοουμένων, καθώς και επαφές με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών, τους επικεφαλής των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ είναι προγραμματισμένο ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Η επίσκεψη του κ. Γκουτέρες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών επαφών, με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό