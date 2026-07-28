Συναγερμός στην Αγία Νάπα: Διαρροή υγραερίου μετά από τροχαίο - Έτρεχε η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 04:48, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» να ανταποκρίνεται άμεσα στο περιστατικό.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη διαχείριση του κυλίνδρου υγραερίου, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες, ώστε να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος από τη διαρροή.

Ακολούθως, ο κύλινδρος παραδόθηκε σε υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκε, ενώ τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου και τη διαχείριση της σκηνής ανέλαβε η Αστυνομία.

Από την Πυροσβεστική δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια της οδικής σύγκρουσης.