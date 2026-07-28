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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Αγία Νάπα: Διαρροή υγραερίου μετά από τροχαίο - Έτρεχε η Πυροσβεστική

 28.07.2026 - 09:54
Συναγερμός στην Αγία Νάπα: Διαρροή υγραερίου μετά από τροχαίο - Έτρεχε η Πυροσβεστική

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αγία Νάπα, έπειτα από αναφορά για διαρροή υγραερίου που σημειώθηκε μετά από τροχαία οδική σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 04:48, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» να ανταποκρίνεται άμεσα στο περιστατικό.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη διαχείριση του κυλίνδρου υγραερίου, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες, ώστε να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος από τη διαρροή.

Ακολούθως, ο κύλινδρος παραδόθηκε σε υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκε, ενώ τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου και τη διαχείριση της σκηνής ανέλαβε η Αστυνομία.

Από την Πυροσβεστική δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια της οδικής σύγκρουσης.

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