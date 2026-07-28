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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική Άμυνα: Έτσι έγινε η εκκένωση Αγίας Άννας και Ψευδά - Τι συνέβη με το CY-Alert

 28.07.2026 - 12:39
Πολιτική Άμυνα: Έτσι έγινε η εκκένωση Αγίας Άννας και Ψευδά - Τι συνέβη με το CY-Alert

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, εξέδωσε ανακοίνωση για τη χθεσινή πυρκαγιά στην επαρχία Λάρνακας, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκκένωση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, αλλά και εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης στην αποστολή ειδοποιήσεων μέσω του συστήματος CY-Alert.

Η ανακοίνωση:

Σε σχέση με το χθεσινό περιστατικό πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Επαρχία Λάρνακας και επηρέασε τις Κοινότητες Καλού Χωριού, Αγίας Άννας και Ψευδά, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας συνέδραμε στη διαδικασία εκκένωσης των Κοινοτήτων στη βάση των οδηγιών που δόθηκαν από τον επικεφαλής της επιχείρησης και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου «Πολύβιος».

Συγκεκριμένα, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ενημερώθηκε γύρω στις 3 μ.μ. για την ανάγκη προληπτικής εκκένωσης των Κοινοτήτων Αγίας Άννας και Ψευδά και ενεργοποίησε άμεσα το Σχέδιο «Πολύβιος», κινητοποιώντας, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο, σε πρώτο στάδιο τους Κοινοτάρχες των δύο Κοινοτήτων, ώστε να ενημερώσουν τους κατοίκους μέσω των καναλιών ενημέρωσης που διαθέτουν και ταυτόχρονα την άμεση αποστολή από την Πολιτική Άμυνα στις επηρεαζόμενες Κοινότητες των πρώτων ανταποκριτών, συνδέσμων και του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας.

Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Ελέγχου Επιχειρήσεων του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διοικητή Πολιτικής Άμυνας, καθώς και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Λευκωσίας. Στην περιοχή του περιστατικού μετέβηκαν 42 άτομα (μέλη της Δύναμης και εθελοντές), οι οποίοι συνέδραμαν την εκκένωση των Κοινοτήτων Αγίας Άννας και Ψευδά και οργάνωσαν τον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας στη Μοσφιλωτή.  

Υπενθυμίζεται ότι, το προηγούμενο διάστημα και στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της ενίσχυσης της ετοιμότητας τόσο της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας όσο και των Τοπικών Αρχών για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις Κοινότητες και, σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια, επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο «Πολύβιος» στη βάση των δεδομένων της κάθε Κοινότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σχετικές ασκήσεις εκκένωσης σε όλες τις Επαρχίες.

 

Παρά τις επιτυχείς δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων μέσω του Συστήματος CY-Alert, χθες παρατηρήθηκε τεχνικό πρόβλημα στο Σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην αποστολή της ειδοποίησης. Το θέμα τυγχάνει αντιμετώπισης από τους τεχνικούς της αναδόχου εταιρείας, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.

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