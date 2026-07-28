Στο φως οι διευθύνσεις πολλών διασήμων στη Νέα Υόρκη: Τις αποκάλυψε η λίστα του Μαμντάνι με τα ακριβά ακίνητα που θα φορολογηθούν

Έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Τμήματος Οικονομικών της Νέας Υόρκης προσδιόρισαν χιλιάδες οντότητες που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο του φόρου επί των πολυτελών δεύτερων κατοικιών. Μεταξύ των ονομάτων που εντόπισε η New York Post και τα οποία εμφανίζονται διάσπαρτα στη λίστα, περιλαμβάνονται προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της πολιτικής και των τεχνών, όπως η ηθοποιός και αποτυχημένη υποψήφια για τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Σίνθια Νίξον, αφοσιωμένη υποστηρίκτρια του Μαμντάνι.

Η κατοικία της Τέιλορ Σουίφτ στο Τριμπέκα της Νέας Υόρκης φαίνεται επίσης να έχει συμπεριληφθεί στη λίστα, η οποία αναφέρεται ως ιδιοκτησία της εταιρείας «Euro Tribeca LLC». Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Ντάρεν Αρονόφσκι συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των διασημοτήτων που αναφέρονται στο έγγραφο, μαζί με μια κατοικία στο Άπερ Ιστ Σάιντ που ανήκει στο «Woody Allen 2005 Revocable Trust» και μια άλλη που ανήκει στην Έλεν Μόρις Σκορσέζε, σύζυγο του διάσημου σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης διευθύνσεις που αναφέρονται στον συγγραφέα Ντίπακ Τσόπρα, στον δημοσιογράφο Γκέι Ταλέζε και στο καταπίστευμα του αείμνηστου παρουσιαστή της εκπομπής «60 Minutes» Μόρλεϊ Σέιφερ.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης η εμβληματική προσωπικότητα του κόσμου της μόδας Άννα Γουίντουρ, καθώς και η διεύθυνσή της στο κέντρο του Μανχάταν.

Στον κατάλογο περιλαμβανόταν μια κατοικία που συνδέεται με τον πρώτο αναπληρωτή δήμαρχο του πρώην δημάρχου Έρικ Άνταμς, Ράντι Μάστρο. Το ίδιο και μια κατοικία που ανήκει στον πρώην πρόεδρο της παγκόσμιας μεσιτικής εταιρείας CBRE, Στίβεν Σίγκελ.

Η κατοικία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Λέοναρντ Στερν αναφερόταν στον κατάλογο, μαζί με εκείνες των κατασκευαστών ακινήτων Μόρις Μοϊνιάν και Μπρους Ράτνερ.

«Μεσίτης της χρονιάς»

Όχι ένα, αλλά δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εμφανίστηκαν στο έγγραφο, το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να περιλαμβάνει μόνο δευτερεύουσες κατοικίες, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατική Γκέιλ Μπρούερ, η οποία δήλωσε για το σπίτι της στο Άπερ Γουέστ Σάιντ: «Ζω [στο σπίτι μου] 365 ημέρες το χρόνο από το 1994. Άρα, ολόκληρη αυτή η λίστα πρέπει να είναι λάθος».

Στη λίστα είναι και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, ο Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Καρ, ο οποίος χαρακτήρισε τον δήμαρχο «σίγουρο υποψήφιο για τον τίτλο του “μεσίτη της χρονιάς” στο Τέξας», αναφερόμενος στην προβλεπόμενη μαζική έξοδο πλούσιων Νεοϋορκέζων προς πολιτείες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

«Σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία, δημοσιεύθηκε κατάλογος ακινήτων για δημόσια επιθεώρηση. Από αυτόν τον κατάλογο, το DOF θα εντοπίσει τα ακίνητα που ενδέχεται να υπόκεινται στη νέα επιπλέον επιβάρυνση για ακίνητα που δεν αποτελούν κύρια κατοικία», δήλωσε εκπρόσωπος του Δημοτικού Τμήματος Οικονομικών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα