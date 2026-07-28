Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΆγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

 28.07.2026 - 13:41
Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

Περιστατικό βίας μεταξύ δύο εθνοφρουρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 18χρονου νεοσύλλεκτου και τη σύλληψη 19χρονου στρατιώτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι δύο στρατιώτες, που υπηρετούν στο στρατόπεδο της Κισσόνεργας, φέρονται να είχαν αρχικά λεκτική αντιπαράθεση εντός της μονάδας και στη συνέχεια να συμφώνησαν να συναντηθούν εκτός στρατοπέδου, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν την συνάντηση να πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, όπου, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 19χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 18χρονο, προκαλώντας του τραύματα.

Ο νεοσύλλεκτος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν αιμάτωμα στην περιοχή του ματιού και κάταγμα στο πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου. Την Κυριακή οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό επεισόδιο, ενώ παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο να προηγήθηκαν γεγονότα εντός της στρατιωτικής μονάδας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις μετά τη φωτιά: Χωρίς ενημέρωση το Τμήμα Δασών – Εξετάζεται τεχνικό πρόβλημα στο CY ALERT
Το μήνυμα Γκουτέρες με την άφιξή του στην Κύπρο: «Η λύση είναι στα χέρια των Κυπρίων»
Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα: Ολες οι λεπτομέρειες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Δύσκολες στιγμές για γνωστό Κύπριο ηθοποιό - Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία
Το λάθος με το air condition που ζεσταίνει περισσότερο το σπίτι και φουσκώνει τον λογαριασμό
Μπαράζ ελέγχων από την Αστυνομία: Δεκάδες καταγγελίες και συλλήψεις σε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

 28.07.2026 - 13:27
Επόμενο άρθρο

Καμπανάκι από την Πυροσβεστική: Μην κάνετε αυτό το λάθος - Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός

 28.07.2026 - 13:55
Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

Η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο κατά τη δεκαετή θητεία του, δημιουργεί, αναμφίβολα υψηλούς συμβολισμούς. Όμως, όσο εξελίσσεται το πρόγραμμά του, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι η ουσία της πρωτοβουλίας δεν είναι η ανακοίνωση μιας νέας φάσης στο Κυπριακό, αλλά η αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης της διαδικασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

  •  28.07.2026 - 13:06
Το μήνυμα Λετυμπιώτη μετά το τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Γκουτέρες: Στόχος η σύγκλιση της άτυπης πενταμερούς

Το μήνυμα Λετυμπιώτη μετά το τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Γκουτέρες: Στόχος η σύγκλιση της άτυπης πενταμερούς

  •  28.07.2026 - 12:05
«Πράσινο φως» από την Eni για το Cronos – Ξεκινά η ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

«Πράσινο φως» από την Eni για το Cronos – Ξεκινά η ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  28.07.2026 - 10:18
Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στη Λάρνακα - Kαταγγελίες από ξένους επενδυτές εναντίον του

Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στη Λάρνακα - Kαταγγελίες από ξένους επενδυτές εναντίον του

  •  28.07.2026 - 13:06
Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

  •  28.07.2026 - 13:41
Στο μικροσκόπιο οι προσλήψεις στον Δήμο Πάφου – Καλούνται για καταθέσεις πρώην δημοτικοί σύμβουλοι

Στο μικροσκόπιο οι προσλήψεις στον Δήμο Πάφου – Καλούνται για καταθέσεις πρώην δημοτικοί σύμβουλοι

  •  28.07.2026 - 10:46
Πολιτική Άμυνα: Έτσι έγινε η εκκένωση Αγίας Άννας και Ψευδά - Τι συνέβη με το CY-Alert

Πολιτική Άμυνα: Έτσι έγινε η εκκένωση Αγίας Άννας και Ψευδά - Τι συνέβη με το CY-Alert

  •  28.07.2026 - 12:39
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο o μοτοσικλετιστής μετά την σύγκρουση - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο o μοτοσικλετιστής μετά την σύγκρουση - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.07.2026 - 14:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα