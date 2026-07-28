Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι δύο στρατιώτες, που υπηρετούν στο στρατόπεδο της Κισσόνεργας, φέρονται να είχαν αρχικά λεκτική αντιπαράθεση εντός της μονάδας και στη συνέχεια να συμφώνησαν να συναντηθούν εκτός στρατοπέδου, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν την συνάντηση να πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, όπου, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 19χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 18χρονο, προκαλώντας του τραύματα.

Ο νεοσύλλεκτος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν αιμάτωμα στην περιοχή του ματιού και κάταγμα στο πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου. Την Κυριακή οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό επεισόδιο, ενώ παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο να προηγήθηκαν γεγονότα εντός της στρατιωτικής μονάδας.