Το ακίνητο που πουλήθηκε για €55 εκατομμύρια στην Κύπρο και «τρέλανε» την αγορά

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ask Wire την Τρίτη, οι 10 ακριβότερες πωλήσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο, ήταν συνολικής αξίας €161,7 εκ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε χωράφια με κτίριο στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού με τιμή €55 εκ.

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων παγκύπρια η επαρχία Λεμεσού μετρά έξι συναλλαγές αξίας €117,2 εκ., ακολουθεί η επαρχία Πάφου με τρεις συναλλαγές αξίας €35,5 εκ. και η επαρχία Λάρνακας με μία συναλλαγή αξίας €9 εκ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάλυση επιβεβαιώνει την δυναμική της Λεμεσού στην αγορά καθώς οι 10 ακριβότερες πωλήσεις, που έγιναν στην επαρχία, άγγιξαν τα €148,2 εκ. και αντιστοιχούν στο 51,7% της συνολικής αξίας των 50 ακριβότερων πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου.

Συμπληρώνεται ότι η επαρχία Πάφου ακολουθεί από απόσταση αφού η αξία της δεκάδας των ακριβότερων συναλλαγών της ξεπερνά τα €68,8 εκ. και καλύπτει το 24% της συνολικής αξίας, η κορυφαία δεκάδα της επαρχίας Λευκωσίας έφτασε σε αξία τα €26,7 εκ., ενώ η αξία των 10 ακριβότερων συναλλαγών στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ξεπέρασε ελαφρώς αυτή της Λάρνακας φτάνοντας τα €21,4 εκ. έναντι €21,2 εκ.