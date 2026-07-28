Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΤο ακίνητο που πουλήθηκε για €55 εκατομμύρια στην Κύπρο και «τρέλανε» την αγορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ακίνητο που πουλήθηκε για €55 εκατομμύρια στην Κύπρο και «τρέλανε» την αγορά

 28.07.2026 - 13:22
Το ακίνητο που πουλήθηκε για €55 εκατομμύρια στην Κύπρο και «τρέλανε» την αγορά

Η συνολική αξία των 50 ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ανήλθε στα €286,4 εκ., σύμφωνα με την Ask Wire. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ask Wire την Τρίτη, οι 10 ακριβότερες πωλήσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο, ήταν συνολικής αξίας €161,7 εκ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε χωράφια με κτίριο στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού με τιμή €55 εκ.

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων παγκύπρια η επαρχία Λεμεσού μετρά έξι συναλλαγές αξίας €117,2 εκ., ακολουθεί η επαρχία Πάφου με τρεις συναλλαγές αξίας €35,5 εκ. και η επαρχία Λάρνακας με μία συναλλαγή αξίας €9 εκ. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάλυση επιβεβαιώνει την δυναμική της Λεμεσού στην αγορά καθώς οι 10 ακριβότερες πωλήσεις, που έγιναν στην επαρχία, άγγιξαν τα €148,2 εκ. και αντιστοιχούν στο 51,7% της συνολικής αξίας των 50 ακριβότερων πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου.

Συμπληρώνεται ότι η επαρχία Πάφου ακολουθεί από απόσταση αφού η αξία της δεκάδας των ακριβότερων συναλλαγών της ξεπερνά τα €68,8 εκ. και καλύπτει το 24% της συνολικής αξίας, η κορυφαία δεκάδα της επαρχίας Λευκωσίας έφτασε σε αξία τα €26,7 εκ., ενώ η αξία των 10 ακριβότερων συναλλαγών στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ξεπέρασε ελαφρώς αυτή της Λάρνακας φτάνοντας τα €21,4 εκ. έναντι €21,2 εκ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις μετά τη φωτιά: Χωρίς ενημέρωση το Τμήμα Δασών – Εξετάζεται τεχνικό πρόβλημα στο CY ALERT
Το μήνυμα Γκουτέρες με την άφιξή του στην Κύπρο: «Η λύση είναι στα χέρια των Κυπρίων»
Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα: Ολες οι λεπτομέρειες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Δύσκολες στιγμές για γνωστό Κύπριο ηθοποιό - Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία
Το λάθος με το air condition που ζεσταίνει περισσότερο το σπίτι και φουσκώνει τον λογαριασμό
Μπαράζ ελέγχων από την Αστυνομία: Δεκάδες καταγγελίες και συλλήψεις σε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο έδαφος μοτοσικλέτα, ασθενοφόρο στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

 28.07.2026 - 13:14
Επόμενο άρθρο

Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

 28.07.2026 - 13:27
Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

Η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο κατά τη δεκαετή θητεία του, δημιουργεί, αναμφίβολα υψηλούς συμβολισμούς. Όμως, όσο εξελίσσεται το πρόγραμμά του, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι η ουσία της πρωτοβουλίας δεν είναι η ανακοίνωση μιας νέας φάσης στο Κυπριακό, αλλά η αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης της διαδικασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

Γκουτέρες στην Κύπρο: Υψηλοί συμβολισμοί, χαμηλές προσδοκίες - Όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα

  •  28.07.2026 - 13:06
Το μήνυμα Λετυμπιώτη μετά το τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Γκουτέρες: Στόχος η σύγκλιση της άτυπης πενταμερούς

Το μήνυμα Λετυμπιώτη μετά το τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Γκουτέρες: Στόχος η σύγκλιση της άτυπης πενταμερούς

  •  28.07.2026 - 12:05
«Πράσινο φως» από την Eni για το Cronos – Ξεκινά η ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

«Πράσινο φως» από την Eni για το Cronos – Ξεκινά η ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  28.07.2026 - 10:18
Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στη Λάρνακα - Kαταγγελίες από ξένους επενδυτές εναντίον του

Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στη Λάρνακα - Kαταγγελίες από ξένους επενδυτές εναντίον του

  •  28.07.2026 - 13:06
Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

Άγριος καβγάς μεταξύ εθνοφρουρών στην Κύπρο: 18χρονος στο νοσοκομείο - Το μοιραίο «ραντεβού»

  •  28.07.2026 - 13:41
Στο μικροσκόπιο οι προσλήψεις στον Δήμο Πάφου – Καλούνται για καταθέσεις πρώην δημοτικοί σύμβουλοι

Στο μικροσκόπιο οι προσλήψεις στον Δήμο Πάφου – Καλούνται για καταθέσεις πρώην δημοτικοί σύμβουλοι

  •  28.07.2026 - 10:46
Πολιτική Άμυνα: Έτσι έγινε η εκκένωση Αγίας Άννας και Ψευδά - Τι συνέβη με το CY-Alert

Πολιτική Άμυνα: Έτσι έγινε η εκκένωση Αγίας Άννας και Ψευδά - Τι συνέβη με το CY-Alert

  •  28.07.2026 - 12:39
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο o μοτοσικλετιστής μετά την σύγκρουση - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο o μοτοσικλετιστής μετά την σύγκρουση - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.07.2026 - 14:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα