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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν σε Γκουτέρες: Αναφορά σε ΜΟΕ και μήνυμα για τη διαδικασία του Κυπριακού

 28.07.2026 - 13:59
Έρχιουρμαν σε Γκουτέρες: Αναφορά σε ΜΟΕ και μήνυμα για τη διαδικασία του Κυπριακού

Αναφορά σε ΜΟΕ έκανε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν στην αρχή της συνάντησης με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ο οποίος επιβεβαίωσε την δέσμευσή του για μια διαδικασία λύσης και αναφέρθηκε στο ρόλο και την συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων.

Η συνάντηση φέρεται να ολοκληρώθηκε αλλά ακόμα δεν έχει γίνει δήλωση από τον κ. Γκουτέρες η οποία και αναμένεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», μιλώντας στην αρχή της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του που υποδέχτηκε τον Γκουτέρες και την αντιπροσωπεία του. «Πιστεύω ότι γνωρίζετε την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία που θα συμβάλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου», ανέφερε.

Υποστηρίζουμε και χαιρετίζουμε σθεναρά τις προσπάθειές σας, πρόσθεσε. «Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί  «για να υποστηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης. Γνωρίζουμε ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών χωρών. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην παροχή οποιασδήποτε συμβολής που θα ενισχύσει την ευημερία και των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», σημείωσε.

Ο κ. Γκουτέρες πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών που έχουν μπροστά τους σήμερα και στην προώθηση της διαδικασίας. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας φιλοξενία», ανέφερε.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μαζί με τον κ. Έρχιουρμαν ο «υφυπουργός προεδρίας», Μεχμέτ Ντανά, η «συντονίστρια» Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Τεχνικών Επιτροπών Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ, η «σύμβουλος διπλωματίας και εξωτερικών σχέσεων» Ιπέκ Μπόρμαν, ο Τουρκοκύπριος συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Αλί Τουντζάι και η «ειδική βοηθός» του «υφυπουργού προεδρίας», Τσίζε Ζεκάι Φαρούκ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες συνοδευόταν από τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτιές υποθέσεις, τον Ζαν-Πιερ Λακρουά, Αναπληρωτή ΓΓ για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, τη Μαρία Άγκελα Ολγκίν Κουεγιάρ, Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ και τον Χασίμ Ντιάν, Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο και Επικεφαλής της  Ειρηνευτικής Δύναμης.

 

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Η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο κατά τη δεκαετή θητεία του, δημιουργεί, αναμφίβολα υψηλούς συμβολισμούς. Όμως, όσο εξελίσσεται το πρόγραμμά του, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι η ουσία της πρωτοβουλίας δεν είναι η ανακοίνωση μιας νέας φάσης στο Κυπριακό, αλλά η αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης της διαδικασίας.

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