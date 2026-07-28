Πρώτη επιχειρησιακή ενεργοποίηση με... προβλήματα - Τι συνέβη με το Cy-Alert στη Λάρνακα

Η καθυστέρηση στην αποστολή της ειδοποίησης προκάλεσε αντιδράσεις από πολίτες, πολιτικά κόμματα και άλλους φορείς, καθώς το μήνυμα έφθασε στα κινητά τηλέφωνα περίπου δύο ώρες μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκκένωσης των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας από το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, στην επαρχία Λάρνακας, επηρεάζοντας τις κοινότητες Καλού Χωριού, Αγίας Άννας και Ψευδά. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας συνέδραμε στην προληπτική εκκένωση των κοινοτήτων, στη βάση των οδηγιών του επικεφαλής της επιχείρησης και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου «Πολύβιος».

Όπως ανέφερε ο κ. Λιασίδης, η Πολιτική Άμυνα ενημερώθηκε γύρω στις 15:00 για την ανάγκη ενεργοποίησης του σχεδίου εκκένωσης και καταβλήθηκαν προσπάθειες για άμεση αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του Cy-Alert.

«Χθες έγιναν προσπάθειες, αλλά παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο προκάλεσε την καθυστέρηση και έτσι μπορέσαμε να στείλουμε το μήνυμα μετά τις 17:00. Στις 17:00 το μήνυμα στάλθηκε κανονικά, ενώ στις 19:15 αποστείλαμε δεύτερο μήνυμα, ενημερώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει και οι πολίτες μπορούσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους», είπε.

Ερωτηθείς εάν έχει εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία.

«Γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις με την ανάδοχο εταιρεία, με βάση και τις πρόνοιες του συμβολαίου, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη ζητηθεί επίσημες εξηγήσεις από την εταιρεία.

Ο κ. Λιασίδης χαρακτήρισε το Cy-Alert «ένα αποτελεσματικό εργαλείο», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να βρίσκεται διαρκώς σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα, όμως το θετικό είναι ότι υπήρξε ευελιξία τόσο από την πλευρά της Πολιτικής Άμυνας όσο και από τους κοινοτάρχες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκκένωσης. Όλα λειτούργησαν ομαλά, εκτός από αυτή τη μικρή καθυστέρηση του Cy-Alert», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τη λειτουργία του συστήματος, εξήγησε ότι το Cy-Alert αποτελεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο αποστέλλει μαζικά μηνύματα σε κινητές συσκευές που βρίσκονται εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

«Επιλέγεται ένα πολύγωνο στον χάρτη και όσοι λαμβάνουν σήμα κινητής τηλεφωνίας μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνουν το μήνυμα, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν κυπριακό αριθμό τηλεφώνου ή όχι», ανέφερε.

Διευκρίνισε επίσης ότι η ενεργοποίηση του συστήματος γίνεται από την Πολιτική Άμυνα, η οποία το θέτει στη διάθεση όλων των κρατικών υπηρεσιών όταν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για επικείμενο κίνδυνο ή για λήψη προστατευτικών μέτρων.

Το Cy-Alert εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού είχαν προηγηθεί επιτυχείς δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων. Η χθεσινή πυρκαγιά αποτέλεσε την πρώτη πραγματική επιχειρησιακή ενεργοποίηση του συστήματος, κατά την οποία παρουσιάστηκε η καθυστέρηση στην αποστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της τεχνικής διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του προβλήματος και να αποφευχθεί η επανάληψή του σε μελλοντικά περιστατικά.

ΚΥΠΕ