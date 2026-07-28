Ηπατίτιδα: Πού βρίσκεται η Κύπρος στους θανάτους – Τα νέα στοιχεία της Eurostat

Σε επίπεδο ΕΕ, η ιογενής ηπατίτιδα προκάλεσε 0,64 θανάτους ανά 100.000 άτομα το 2023.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα υψηλότερα τυποποιημένα ποσοστά θνησιμότητας καταγράφηκαν στην Ιταλία, με 1,62 θανάτους ανά 100.000 άτομα, στη Λετονία με 1,54 και στην Αυστρία με 1,02.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, όπου δεν σημειώθηκαν θάνατοι από ηπατίτιδα το 2023, στη Φινλανδία με 0,07 και στη Σλοβενία με 0,13.

Ο χαμηλότερος αριθμός θανάτων από το 2011

Στην ΕΕ καταγράφηκαν το 2023 συνολικά 3.172 θάνατοι από ιογενή ηπατίτιδα, ο χαμηλότερος αριθμός από τότε που άρχισε η συλλογή δεδομένων το 2011.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μείωση 9,3% σε σύγκριση με το 2022, όταν είχαν καταγραφεί 3.499 θάνατοι.

Σε σύγκριση με το 2013, όταν είχαν καταγραφεί 6.856 θάνατοι, η μείωση ανήλθε σε 53,7%.

Η Eurostat αναφέρει ότι η νόσος επηρέασε δυσανάλογα τους άνδρες, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 58,3% όλων των θανάτων από ιογενή ηπατίτιδα.

Η ιογενής ηπατίτιδα επηρέασε τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών αντιστοιχούσαν στο 35,7% των θανάτων που σχετίζονταν με την ηπατίτιδα, έναντι 14,8% μεταξύ των θανάτων από όλες τις αιτίες.

Εξετάζοντας τα περιφερειακά στοιχεία, η Eurostat αναφέρει ότι 15 περιφέρειες κατέγραψαν τουλάχιστον 1,5 θανάτους από ιογενή ηπατίτιδα ανά 100.000 κατοίκους.

Πρόκειται για 10 περιφέρειες στην Ιταλία, δύο στη Γαλλία και από μία στην Αυστρία, στη Ρουμανία και στη Λετονία. Σημειώνεται ότι η Λετονία θεωρείται ως μία περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές Μαγιότ και Γουιάνα είχαν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας με 4,86 και 2,80 θανάτους ανά 100.000 άτομα αντίστοιχα. Ακολούθησαν περιφέρειες στη νότια Ιταλία και στα νησιά. Η Καμπανία κατέγραψε 2,65 θανάτους ανά 100.000 άτομα, η Απουλία 2,58 και η Σαρδηνία 2,48.

Η Eurostat σημειώνει ότι η δημοσίευση συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση δράσης για την πρόληψη και τη θεραπεία της ιογενούς ηπατίτιδας.