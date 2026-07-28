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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στόχος Γκουτέρες λύση ή πρόοδος για διάδοχό του» -Τι αποκαλύπτουν κυβερνητικές πήγες

 28.07.2026 - 16:18
«Στόχος Γκουτέρες λύση ή πρόοδος για διάδοχό του» -Τι αποκαλύπτουν κυβερνητικές πήγες

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, επιδιώκει είτε να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο προς την επίλυση του Κυπριακού κατά τη διάρκεια της θητείας του είτε, εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, να παραδώσει στον διάδοχό του μια διαδικασία που θα βρίσκεται «στο τελευταίο μίλι», αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, αποτιμώντας τα μηνύματα που προκύπτουν από την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γκουτέρες θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, ώστε ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να παραλάβει μια διαδικασία με ουσιαστική πρόοδο.

Σημειώνουν ακόμα ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ο ίδιος που το 2017 κατέγραψε και συνόψισε την ουσία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των έξι σημείων και, ως εκ τούτου, διαθέτει την απαραίτητη γνώση και συνέχεια ώστε να επιχειρήσει να οδηγήσει τη διαδικασία στο επόμενο στάδιο. Όπως εκτιμούν, εάν επιτευχθεί πρόοδος πάνω σε αυτή τη βάση, θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε διάδοχό του να εγκαταλείψει μια διαδικασία που θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες πηγές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό ότι παραμένει ανοιχτή η προοπτική σύγκλησης νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Όπως επισημαίνουν, η μετάβαση σε μια τέτοια διάσκεψη προϋποθέτει ότι υπάρχει θετική προοπτική να συνεχιστεί η συζήτηση εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και δεν αποτελεί μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη ή ασήμαντη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδεχόμενη απόφαση για επανέναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων θα σήμαινε ότι έχει προηγηθεί συμφωνία ή τουλάχιστον ουσιαστική σύγκλιση σε ορισμένες βασικές πτυχές του Κυπριακού.

Παράλληλα, επισημαίνουν το γεγονός πως η τουρκική πλευρά δεν απορρίπτει τη συνέχιση της συζήτησης για το Κυπριακό.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν επίσης στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι το γεγονός και μόνο ότι οι τρεις πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι αποτελεί ένδειξη της προόδου που έχει καταγραφεί σε σχέση με το σημείο στο οποίο βρισκόταν η διαδικασία πριν από λίγους μήνες.

Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές συνδέουν την αυξημένη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό και με τον αναβαθμισμένο ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και με τη στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν τέθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για πιθανή σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης. Όπως αναφέρουν, οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν από τις επαφές που συνεχίζει να έχει ο Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα στη διαδικασία του Κυπριακού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο κατά τη δεκαετή θητεία του, δημιουργεί, αναμφίβολα υψηλούς συμβολισμούς. Όμως, όσο εξελίσσεται το πρόγραμμά του, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι η ουσία της πρωτοβουλίας δεν είναι η ανακοίνωση μιας νέας φάσης στο Κυπριακό, αλλά η αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης της διαδικασίας.

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