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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει

 29.07.2026 - 06:48
«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει

Τουλάχιστον €1.700.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, μετά το τζακ-ποτ που σημειώθηκε στη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ.

Δεν βρέθηκαν τυχεροί ούτε στη δεύτερη κατηγορία των €100.000.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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