«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει

Δεν βρέθηκαν τυχεροί ούτε στη δεύτερη κατηγορία των €100.000.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.