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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μέσα και ένα παράξενο όνομα

 29.07.2026 - 07:07
Εορτολόγιο 29 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μέσα και ένα παράξενο όνομα

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδότης μάρτυρος και του Αγίου Καλλινίκου του Κίλικος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη
Καλλίνικος, Καλλινίκης

Άγιος Καλλίνικος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Καλλίνικος κατάγονταν από την Κιλικία. Ήταν ευσεβής και ενάρετος και είχε σαν έργο ζωής την κατήχηση των εθνικών με σκοπό τη σωτηρία τους.

Όταν έφθασε στην Αίγυπτο, φανατικοί ειδωλολάτρες εξεγέρθηκαν εναντίον του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Σακέρδωνα. Αυτός, υποκρινόμενος, έδειξε ότι λυπάται, και για να κάμψει το φρόνημα του Καλλινίκου, ανέφερε δήθεν περιστατικά πρώην γενναίων χριστιανών, που όταν αντίκρισαν τα σκληρά βάσανα, αρνήθηκαν την πίστη τους.

Ο Καλλίνικος, αντιλαμβανόμενος την υποκρισία του ηγεμόνα, μειδίασε και του είπε: «Μην αναβάλλεις, έπαρχε, να λάβεις πείρα της δύναμης με την οποία ο Χριστός οπλίζει τους γνήσιους πιστούς Του. Γρήγορα ετοίμασε όλα σου τα κολαστήρια όργανα, φωτιά, ξίφη, τροχούς, μαχαίρια, μαστίγια και ό,τι άλλο σκληρό μαρτύριο έχεις. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα και σκληρότερα βασανιστήρια ποθώ για την αγάπη του Χριστού». Πράγματι, ο έπαρχος τον μαστίγωσε σκληρά. Του φόρεσε παπούτσια, τα οποία είχαν καρφιά και τον ανάγκασε να τρέχει μέχρι την πόλη της Γάγγρας σε απόσταση ογδόντα στάδια. Έσκισε τις σάρκες του με σιδερένια νύχια και όπως ήταν μισοπεθαμένος, τον έδεσε πίσω από ένα άγριο άλογο, που τον έσυρε για πολλά χιλιόμετρα.

Τόση ήταν η λύσσα του έπαρχου, που πριν ο Καλλίνικος αφήσει την τελευταία του πνοή, τον έριξε μέσα στη φωτιά. Έτσι ένδοξα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου. Η δε σύναξη του γινόταν κοντά στην γέφυρα του Iουστινιανού, και κοντά σε κάποιο μέρος που λεγόταν Πετρίον.

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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