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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ με τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο - Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

 29.07.2026 - 07:17
Σοκ με τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο - Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, στο ύψος του Προφήτη Ηλία, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Ωστόσο, μία νεαρή μητέρα, η οποία επέβαινε στο ένα όχημα μαζί με το λίγων μηνών βρέφος της, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για προληπτικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είχαν υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι φρόντισαν για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

ΠΗΓΗ: Daynight.gr

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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