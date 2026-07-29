Σοκ με τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο - Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Ωστόσο, μία νεαρή μητέρα, η οποία επέβαινε στο ένα όχημα μαζί με το λίγων μηνών βρέφος της, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για προληπτικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είχαν υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι φρόντισαν για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

ΠΗΓΗ: Daynight.gr