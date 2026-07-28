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ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο

 28.07.2026 - 22:33
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο 41χρονος από την πλευρά του επιμένει ότι ήταν σε άμυνα.

Συγκεκριμένα, στην απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε. Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.

Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στο λαιμό. «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», συνέχισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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