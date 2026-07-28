Υιοθετήσατε μια αδέσποτη γάτα; Δείτε πώς θα την κάνετε να σας εμπιστευτεί

Όλα αυτά αφήνουν βαθιά σημάδια στην ψυχολογία τους με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται αρκετά να νιώσουν άνετα και να χαλαρώσουν κοντά μας. Ποια είναι λοιπόν τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να χτίσετε μια σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης με το νέο τετράποδο μέλος της οικογένειάς σας;

Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση είναι να εξασφαλίσετε στη γάτα σας, έναν ήρεμο ασφαλή χώρο, που θα θεωρεί “καταφύγιό της” και θα μπορεί να απομονώνεται όταν αισθάνεται φόβο ή άγχος. Προσφέρετέ της ένα μικρό δωμάτιο με πρόσβαση σε τροφή και νερό, ένα καθαρό κουτί άμμου, και μια ζεστή κουβέρτα και δώστε της χώρο και χρόνο ώστε να χαλαρώσει.

Μην προσπαθήσετε να τη βγάλετε από την “κρυψώνα” της. Αφήστε τη να νιώσει πως ελέγχει το περιβάλλον της και μπορεί να απομακρυνθεί όποτε εκείνη θέλει. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το άγχος της και θα δημιουργήσει τις βάσεις για μια σχέση εμπιστοσύνης.

Δώστε της ηρεμία. Οι γάτες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στις κινήσεις και τους ήχους. Ειδικά οι πρώην αδέσποτες αντιδρούν έντονα σε ξαφνικές κινήσεις και δυνατές φωνές. Φροντίστε να μιλάτε στη γάτα σας με ηρεμία και σταθερό τόνο. Επίσης αποφύγετε τις απότομες κινήσεις και προσπαθήστε να μην την πλησιάζετε από πάνω, καθώς είναι πιθανό να νιώσει απειλή. Ακόμα και αν είστε πολύ προσεκτικοί, είναι πιθανό να χρειαστούν μέρες ή και εβδομάδες μέχρι να αρχίσει να μένει κοντά σας χωρίς να απομακρύνεται. Δείξτε κατανόηση και μην την πιέσετε.

Αφήστε την να κάνει αυτή το πρώτο βήμα. Πολλοί κηδεμόνες κάνουν το λάθος και προσπαθούν να “επιβάλουν” την αγάπη τους, με έντονα χάδια και φωνές. Για μια φοβισμένη γάτα, όμως, αυτό ίσως να μοιάζει απειλητικό. Θα είναι πιο αποτελεσματικό αν προσπαθήσετε να τις χαρίσετε μικρές στιγμές χαλάρωσης με το να βρίσκεστε απλά στον ίδιο χώρο κοντά της και χωρίς ένταση, ή να της μιλάτε ήπια χωρίς να την κοιτάτε στα μάτια (το βλέμμα για τις γάτες μπορεί να είναι πρόκληση).

Όταν σταδιακά σας πλησιάσει από μόνη της, προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι. Μην απλώσετε αμέσως το χέρι σας και αφήστε την να πάρει εκείνη την πρωτοβουλία.

Δημιουργήστε θετικούς συσχετισμούς. Η τροφή είναι ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία επικοινωνίας. Δώστε της νόστιμες λιχουδιές κάθε φορά που βρίσκεστε κοντά σας. Έτσι θα αρχίσει να σας συνδέει με κάτι θετικό και να ενθουσιάζεται με την παρουσία σας.

Επιπλέον το παιχνίδι λειτουργεί ως φυσικός τρόπος για να εκτονώσει την έντασή της και να σας αποδεχθεί ως μέλος της οικογένειάς της. Ξεκινήστε να παίζετε ήπια χωρίς να την πιέσετε και αν την δείτε να ακολουθεί και να ενθουσιάζεται, αυξήστε την ένταση στο παιχνίδι σας.

Μην ξεχνάτε να σέβεστε τα όριά της. Κάθε γάτα έχει τον δικό της ρυθμό. Μερικές θα αρχίσουν να τρίβονται στα πόδια σας μετά από λίγες ημέρες, ενώ άλλες μπορεί να χρειαστούν μήνες για να δεχθούν ένα απλό χάδι. Το να σεβαστείτε τη γάτα σας τις στιγμές που σας δείχνει ότι θέλει να μείνει μόνη της είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για να σας εμπιστευτεί σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η δημιουργία ρουτίνας. Οι γάτες λατρεύουν να έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα, καθώς τους προσφέρει έντονο αίσθημα ασφάλειας. Προσπαθήστε να κρατάτε σταθερές τις ώρες του ταΐσματος, του παιχνιδιού αλλά και της ξεκούρασης. Μην ανησυχείτε, η γάτα σας δεν θα σας θεωρήσει βαρετούς, αλλά αξιόπιστους και σταθερούς.

Αν στο σπίτι υπάρχουν και άλλα ζώα, η γνωριμία πρέπει να γίνει σταθερά και με προσοχή. Επιτρέψτε στη γάτα σας να μυρίσει και να ακούσει τα υπόλοιπα ζώα από απόσταση. Μην επιτρέπετε τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο στην αρχή και προσθέστε σταδιακά την οπτική επαφή μέσα από ένα πλέγμα ή κάποιο εμπόδιο, ώστε να αποτρέψετε πιθανές συγκρούσεις.

Επιβραβεύστε κάθε μικρή πρόοδο. Όταν η γάτα σας αρχίσει να σας πλησιάζει, να δέχεται χάδια ή να χαλαρώνει κοντά σας, επιβραβεύστε τη. Ένα ήρεμο “μπράβο”, μια λιχουδιά, ή ένα χάδι (αν το επιτρέπει) είναι αρκετά. Αυτές οι μικρές θετικές στιγμές δημιουργούν ένα κύκλο εμπιστοσύνης που ενισχύεται μέρα με τη μέρα.

Η εμπιστοσύνη μιας πρώην αδέσποτης γάτας δεν θα αποκτηθεί με πίεση και ένταση αλλά με σεβασμό και μικρές καθημερινές “νίκες”. Να θυμάστε πως η σχέση με μια τέτοια γάτα ίσως να έχει περισσότερες δυσκολίες, καθώς αφορά μια ψυχή που προσπαθεί να μάθει να εμπιστεύεται ξανά. Μπορεί να περάσουν μήνες μέχρι να σας αφήσει να την αγγίξετε ή να ανέβει στην αγκαλιά σας, όμως όταν το κάνει, αυτή η στιγμή θα αξίζει όλη την αναμονή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr