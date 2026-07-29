Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 29.07.2026 - 06:42
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 492 οδηγοί και 154 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 52 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 307 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 93 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 135 έλεγχοι αλκοόλης, όπου προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 24χρονος οδηγός σκούτερ - Χειροπέδες σε 20χρονο, εγκατέλειψε τη σκηνή
Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή
«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει
Θα μας «κάψει» ο καιρός: Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια - Αναλυτική πρόγνωση
Ταξιδεύετε με κατοικίδιο; Τι ισχύει σε κάθε αεροπορική εταιρεία που πετά από και προς την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή

 29.07.2026 - 06:36
Επόμενο άρθρο

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει

 29.07.2026 - 06:48
Γκουτέρες: Η ώρα των αποφάσεων για το Κυπριακό - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και η προσδοκία Χριστοδουλίδη

Γκουτέρες: Η ώρα των αποφάσεων για το Κυπριακό - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και η προσδοκία Χριστοδουλίδη

Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γκουτέρες: Η ώρα των αποφάσεων για το Κυπριακό - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και η προσδοκία Χριστοδουλίδη

Γκουτέρες: Η ώρα των αποφάσεων για το Κυπριακό - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και η προσδοκία Χριστοδουλίδη

  •  29.07.2026 - 06:20
Κρίσιμη τριμερής στο αεροδρόμιο Λευκωσίας - Τι αναμένεται από τη συνάντηση των τριών

Κρίσιμη τριμερής στο αεροδρόμιο Λευκωσίας - Τι αναμένεται από τη συνάντηση των τριών

  •  29.07.2026 - 06:22
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 24χρονος οδηγός σκούτερ - Χειροπέδες σε 20χρονο, εγκατέλειψε τη σκηνή

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 24χρονος οδηγός σκούτερ - Χειροπέδες σε 20χρονο, εγκατέλειψε τη σκηνή

  •  29.07.2026 - 06:54
Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή

Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή

  •  29.07.2026 - 06:36
Ταξιδεύετε με κατοικίδιο; Τι ισχύει σε κάθε αεροπορική εταιρεία που πετά από και προς την Κύπρο

Ταξιδεύετε με κατοικίδιο; Τι ισχύει σε κάθε αεροπορική εταιρεία που πετά από και προς την Κύπρο

  •  29.07.2026 - 06:24
Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε τρία τάνκερ και εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών στόχων

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε τρία τάνκερ και εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών στόχων

  •  29.07.2026 - 06:31
«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει

  •  29.07.2026 - 06:48
Θα μας «κάψει» ο καιρός: Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια - Αναλυτική πρόγνωση

Θα μας «κάψει» ο καιρός: Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια - Αναλυτική πρόγνωση

  •  29.07.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα