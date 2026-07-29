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ΔΙΕΘΝΗ

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε τρία τάνκερ και εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών στόχων

 29.07.2026 - 06:31
Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε τρία τάνκερ και εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών στόχων

Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ Ουάσιγκτον και Ριάντ πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Μετά τις επιθέσεις οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο κατά 3%.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών ανέφερε ότι «πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν τις ιρανικές εντολές, αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν».

Δεν υπήρξε άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού ούτε διευκρινίστηκε η σημαία ή η εθνικότητα των δεξαμενόπλοιων.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών στόχων

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Press TV.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο μετά τη γνωστοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτρεψαν «αιφνιδιαστική επίθεση» του Ιράν.

Σύμφωνα με την CENTCOM, στις 00:45 ώρα Ελλάδας (17:45 ώρα ανατολικών ΗΠΑ), οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το ιρανικό έδαφος εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο όλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Αεροπορική επιδρομή σε φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στη Βασόρα

Την ίδια ώρα, οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF), ομπρέλα παραστρατιωτικών οργανώσεων που αποτελεί τμήμα των επίσημων δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ, ανακοίνωσαν ότι η έδρα τους στη Βασόρα έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν αυτοψία και αποτιμούν τις ζημιές.

Η Βασόρα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Ιράκ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ.

Σύμφωνα με τις δύο χώρες, τα πλήγματα αποτέλεσαν απάντηση στις επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια κι αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει τα τελευταία 24ωρα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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