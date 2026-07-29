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«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες

 29.07.2026 - 16:06
«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες

Το ίντερνετ τον «χρέωσε» με 400 γυναίκες ταυτόχρονα, όμως η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική.

Ένα απλό βίντεο στο TikTok ήταν αρκετό για να προκαλέσει διαδικτυακό χαμό και να βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης τον Αυστραλό ποδοσφαιριστή της Australian Football League, Μπέιλι Σμιθ. Μέσα σε λίγες ώρες, τα social media είχαν γεμίσει με ισχυρισμούς ότι ο 25χρονος διατηρούσε ταυτόχρονα σχέσεις με... 400 γυναίκες.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με αρκετές γυναίκες να υποστηρίζουν ότι είχαν βγει μαζί του, ενώ κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες που φέρονταν να τους δείχνουν δίπλα στον αθλητή. Ωστόσο, η ιστορία αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη απ' όσο φαινόταν αρχικά.

 

Οι φωτογραφίες που προκάλεσαν θύελλα

Η αρχική δημοσίευση έδειχνε τον Σμιθ σε φωτογραφίες με διαφορετικές γυναίκες, συνοδευόμενη από το σχόλιο ότι σχεδίαζε το μέλλον του με «400 ακόμη». Το βίντεο εξαπλώθηκε αστραπιαία, ενώ δεν άργησαν να εμφανιστούν κι άλλες αναρτήσεις με υποτιθέμενα στιγμιότυπα ή ακόμα και μηνύματα που φέρονταν να είχαν ανταλλάξει μαζί του.

Παρά τη μεγάλη διάδοση, αρκετοί χρήστες επεσήμαναν ότι πολλές από τις εικόνες φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI). Μάλιστα, σχετικές αναρτήσεις στο X συνοδεύτηκαν από σημειώσεις της κοινότητας που αμφισβητούσαν την αυθεντικότητά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστραλιανής Herald Sun, ο Σμιθ είναι αυτή την περίοδο ελεύθερος, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη κι αν έβγαινε με περισσότερες από μία γυναίκες, δεν θα υπήρχε ζήτημα απιστίας.

 

 

Η απάντηση μέσω Instagram

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν μπήκε στη διαδικασία να διαψεύσει αναλυτικά τις φήμες. Αντίθετα, προτίμησε να τις αντιμετωπίσει με χιούμορ.

Μέσα από τα Instagram Stories του, ο Σμιθ έδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση να απολογηθεί για όσα γράφονταν. Αντίθετα, ζήτησε από τους ακολούθους του προτάσεις για... το επόμενο ραντεβού του, μετατρέποντας τις φήμες σε αστείο. Οι απαντήσεις δεν άργησαν να κατακλύσουν το προφίλ του, με χρήστες να τον συμβουλεύουν να επιλέγει μέρη «χωρίς καθρέφτες», ώστε να μη βρεθεί ξανά στο επίκεντρο αντίστοιχων φωτογραφιών, ενώ άλλοι ανέβασαν νέες, εμφανώς AI-generated εικόνες που συνέχιζαν τη σάτιρα της υπόθεσης.

Η στάση του έδειξε ότι αντιμετωπίζει όλο τον θόρυβο με ψυχραιμία, χωρίς να δώσει μεγαλύτερη έκταση σε μια ιστορία που φαίνεται πως βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη δύναμη των social media και, πιθανότατα, της τεχνητής νοημοσύνης.

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