Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή αγαπημένος καθηγητής - Καταλείπει τρία παιδιά - Δείτε φωτογραφία

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο κάνει λόγο για έναν διακεκριμένο επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση την επιστήμη, τη διδασκαλία και την καθοδήγηση των φοιτητών του. Όπως αναφέρεται, ξεχώριζε για το ήθος, την ακεραιότητα, τη σεμνότητα και την εργατικότητά του, ενώ η διαρκής επιδίωξη της αριστείας χαρακτήριζε ολόκληρη την ακαδημαϊκή του πορεία.

Ο Σπύρος Μαρτζούκος απέκτησε διδακτορικό (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική και τις Ποσοτικές Μεθόδους από το George Washington University το 1995, ενώ προηγουμένως είχε ολοκληρώσει MBA στη Χρηματοοικονομική στο University of Rhode Island το 1989. Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική θεωρία, τα πραγματικά δικαιώματα προαίρεσης (Real Options), η αποτίμηση παραγώγων, η εταιρική χρηματοοικονομική, η τραπεζική και η διαχείριση κινδύνου. Δημοσίευσε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ το έργο του απέσπασε ευρεία αναγνώριση, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες ετεροαναφορές και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της σύγχρονης χρηματοοικονομικής έρευνας.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε το κύρος του, αναθέτοντάς του καθήκοντα αξιολογητή σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Management Science, Journal of Banking and Finance, Financial Management και Production and Operations Management. Παράλληλα, υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το University of Cambridge, το ETH Zurich και το University of Manchester.

Ο εκλιπών υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για περισσότερα από 25 χρόνια, αρχικά ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής και από το 2009 ως Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής. Κατά τη διάρκεια της πορείας του διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Finance, καθώς και μέλος της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αφυπηρέτησε τον Αύγουστο του 2025.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμβολή του στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, καθώς καθοδήγησε γενιές μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, αρκετοί από τους οποίους ακολούθησαν αξιόλογη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Οι φοιτητές του τον θυμούνται ως έναν απαιτητικό αλλά δίκαιο δάσκαλο, πρόθυμο πάντοτε να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισημαίνει ότι το εκτενές επιστημονικό έργο, η διεθνής του παρουσία και η αφοσίωσή του στην έρευνα και τη διδασκαλία αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το Ίδρυμα και την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής, υπογραμμίζοντας ότι η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Παράλληλα, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα τρία του παιδιά, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Αγλαντζιά. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 9:15 π.μ.