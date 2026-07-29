Στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων η πρόταση ΥΠΑΝ για το σύστημα διορισμού

Σε γραπτή δήλωση της αναφορικά με το κείμενο εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφέρει ότι η πρόταση του ΥΠΑΝ τίθεται ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να ακολουθήσει τεκμηριωμένος και υπεύθυνος διάλογος και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση στην τελική πρόταση. Η Υπουργός καλεί, παράλληλα, όλους να αντιμετωπίσουν την πρόταση ως κείμενο εργασίας.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, η οποία θεσμοθετήθηκε το 2015, συνιστά μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

«Σηματοδότησε τη μετάβαση από ένα σύστημα που βασιζόταν κατά κύριο λόγο στη σειρά εγγραφής των υποψηφίων, σε ένα σύστημα επιλογής που στηρίζεται σε προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης. Η βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης παραμένει επίκαιρη και αδιαπραγμάτευτη, με εστίαση στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσα από διαδικασίες που υπηρετούν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η κάθε μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται είναι μια δυναμική διαδικασία.

«Αξιολογείται στην πράξη και τυγχάνει βελτίωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με αυτή την προσέγγιση, ως Κυβέρνηση, διατηρούμε όσα υπηρετούν την ποιότητα, διορθώνουμε στρεβλώσεις και προχωρούμε σε παρεμβάσεις με τεκμηρίωση. Τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του συστήματος, καταδεικνύουν ότι η διαδικασία της εξέτασης που ισχύει σήμερα επιβάλλεται να αλλάξει, ώστε να διορθωθούν στρεβλώσεις. Πρόσθετα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα που θα ισχύσει από τον Σεπτέμβρη 2027, θα παρέχει επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών για στελέχωση των σχολείων μας. Στόχος μας είναι η υιοθέτηση μιας διαδικασίας πιο λειτουργικής και πιο αξιόπιστης», συμπλήρωσε.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι το ΥΠΑΝ αναγνωρίζει τη σημασία της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέσω της υπηρεσίας τους ως Εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου, Συμβασιούχοι και Αντικαταστάτες.

«Η αποκτηθείσα εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη στο πλαίσιο του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη συνεκτίμηση της αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας, παράλληλα με την αξιολόγηση των γνώσεων και των λοιπών προσόντων των υποψηφίων. Επιδιώκουμε να διαμορφωθεί ένα σύστημα ισορροπημένο και λειτουργικό. Ένα σύστημα που θα διασφαλίζει την αξιοκρατία και να συνυπολογίζει την εμπειρία. Πρωτίστως, πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών και των σχολείων μας, με έμφαση στην ποιότητα», προσθέτει.

Σημειώνει ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον κρισιμότερο παράγοντα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.

«Ακριβώς γι’αυτό, κάθε αλλαγή στο σύστημα διορισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που απαιτεί η αποστολή του δημόσιου σχολείου και με επίγνωση ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται επηρεάζει τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την κοινωνία. Με βάση τα πιο πάνω, η πρόταση του ΥΠΑΝ τίθεται ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να ακολουθήσει τεκμηριωμένος και υπεύθυνος διάλογος και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση στην τελική πρόταση», συμπληρώνει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι «στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καλούμε όλους να αντιμετωπίσουν την πρόταση ως κείμενο εργασίας, ώστε, μέσω εποικοδομητικής συζήτησης σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όλους τους φορείς, τέλος Αυγούστου, να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων, να κατατεθούν εισηγήσεις και διευκρινίσεις».

Υπενθυμίζει ότι οι τελικές ρυθμίσεις της πρότασης θα τύχουν του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου για σκοπούς διασφάλισης της νομιμότητας.

«Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι προχωρεί στις αλλαγές που χρειάζεται η Παιδεία με τεκμηρίωση και πολιτική βούληση. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε και στην αναγκαία βελτίωση του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών. Για να διασφαλίσουμε ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2027, κάθε σχολείο θα έχει τους εκπαιδευτικούς που χρειάζεται και κάθε παιδί θα έχει την ποιοτική εκπαίδευση που δικαιούται», καταλήγει η Υπουργός Παιδείας.

Κείμενο εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Κείμενο εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών , η πρόταση του ΥΠΑΝ διαρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: Τη βελτίωση διαδικασίας γραπτής εξέτασης και ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, για διασφάλιση της πλήρωσης των κενών θέσεων, μετά την κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων.

Σε ό,τι αφορά τον την βελτίωση διαδικασίας γραπτής εξέτασης, προτείνεται η κατάργηση σύνθετης στατιστικής επεξεργασίας – «αυτονομία» κάθε εξέτασης, η κατάργηση της βάσης και πίστωση της απόλυτης βαθμολογίας της εξέτασης, για σκοπούς σύνταξης των Πινάκων Διορισίμων, η αναθεώρηση τρόπου εκπόνησης των εξεταστικών δοκιμίων (στόχοι, δομή, μορφή, διαβάθμιση δυσκολίας, γενικός βαθμός δυσκολίας), η απλοποίηση της διαδικασίας στην περίπτωση των ειδικοτήτων εκείνων στις οποίες οι υποψήφιοι παρακάθονται σε πολλά επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως η ειδικότητα των Φιλολόγων, η ετοιμασία αντιπροσωπευτικών δειγματικών εξεταστικών δοκιμίων, τα οποία να είναι άμεσα διαθέσιμα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, η προσφορά συστηματικής και στοχευμένης επιμόρφωσης των θεματοθετών, ως προς την ικανότητα εκπόνησης έγκυρων και αξιόπιστων εξεταστικών δοκιμίων, η ενίσχυση διαδικασιών θεματοθέτησης για τυχόν βελτιωτικές αλλαγές, εκεί όπου χρειάζεται, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της αξιοπιστίας των εξεταστικών δοκιμίων (σύνθεση επιτροπής θεματοθέτησης, επιλογή θεματοθετών κ.λπ.) και η διεξαγωγή νέας εξέτασης ανά τριετία (ή και ενωρίτερα, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο), με έναρξη το 2027.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, για διασφάλιση της πλήρωσης των κενών θέσεων, μετά την κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων, το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της επάρκειας του εκπαιδευτικού δυναμικού, για την κάλυψη τόσο των αναγκών μόνιμου διορισμού όσο και των έκτακτων αναγκών στελέχωσης (συμβάσεις και αντικαταστάσεις).

Σημειώνει ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προβλέπεται η αξιοποίηση τόσο των υποψήφιων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Διορισίμων όσο και εκπαιδευτικών που ήδη διαθέτουν προϋπηρεσία, όπως οι Εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου, οι Συμβασιούχοι και οι Αντικαταστάτες. Με τον τρόπο αυτό, αναφέρει το ΥΠΑΝ, διασφαλίζεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την επιτυχία στη γραπτή εξέταση, όσο και την αποκτηθείσα εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως, από το 2027 και εξής, καταρτίζονται Πίνακες Διορισίμων για σκοπούς διορισμού, στη βάση, κυρίως, γραπτής εξέτασης και προϋπηρεσίας, ως ακολούθως:

Όλοι (με εξαίρεση όσους ήδη περιλαμβάνονται σε υφιστάμενους Πίνακες Διορισίμων) θα παρακάθονται σε γραπτή εξέταση κατάταξης, χωρίς βάση. Δηλαδή, η εξέταση θα εξακολουθήσει να μοριοδοτείται για σκοπούς σύνταξης των Πινάκων Διορισίμων, όμως, η βάση θα καταργηθεί.

Θα δημιουργούνται, έτσι, ενιαίοι Πίνακες, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν όσους θα παρακάθονται στη νέου τύπου εξέταση, αλλά και όσους ήδη περιλαμβάνονται σε υφιστάμενους Πίνακες Διορισίμων, έχοντας παρακαθήσει στην παλαιού τύπου εξέταση, μέχρι τη λήξη της ισχύος της ήδη καταχυρωθείσας βαθμολογίας τους. Μετά τη λήξη της ισχύος της βαθμολογίας τους, θα πρέπει να παρακάθονται εκ νέου στη νέου τύπου εξέταση, για να περιλαμβάνονται σε επόμενο Πίνακα Διορισίμων.

Το ποσοστό βαρύτητας της εξέτασης, η οποία θα συνυπολογίζεται για την κατάταξη των υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών στους Πίνακες Διορισίμων, δύναται να μειωθεί από 50% που είναι σήμερα, ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα το ποσοστό βαρύτητας της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι Εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου θα συνεχίσουν να απασχολούνται στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, νοουμένου ότι υπάρχουν ανάγκες. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο σύνολό τους.

Οι Συμβασιούχοι και οι Αντικαταστάτες που θα έχουν συμπληρωμένη υπηρεσία ενός καθορισμένου αριθμού μηνών στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027, θα ενταχθούν σε κλειστό μητρώο. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς θα δίνεται προτεραιότητα όσον αφορά στην κάλυψη έκτακτων αναγκών (συμβάσεις και αντικαταστάσεις). Το συγκεκριμένο μητρώο θα αποτελεί προσωρινό έκτακτο μηχανισμό, με καθορισμένη χρονική διάρκεια, και θα προβλέπει σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για συμπερίληψη των εκπαιδευτικών σε αυτό, ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Τα κριτήρια θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου.

Οι Εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου και οι Συμβασιούχοι θα μπορούν να διοριστούν σε μόνιμη θέση μόνο μέσω των Πινάκων Διορισίμων. Οι δύο αυτές ομάδες εκπαιδευτικών θα αποκτούν σημαντικό πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο των προτεινόμενων ρυθμίσεων, δεδομένου ότι η αναγνώριση και η μοριοδότηση της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας ενισχύει τη θέση τους στη διαδικασία κατάταξης και αυξάνει τις πιθανότητες για διορισμό ή περαιτέρω απασχόληση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.