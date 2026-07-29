Γκουτέρες: Η πικρόγλυκη γεύση μιας νέας προσπάθειας στο Κυπριακό-Ανακοίνωσε συνάντηση 5+1-Δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στο αεροδρόμιο Λευκωσίας άφησε μια πικρόγλυκη γεύση. Από τη μια πλευρά, επιβεβαίωσε τη διατήρηση της δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό και άνοιξε ξανά το παράθυρο για μια συνάντηση «5+1». Από την άλλη, δεν έφερε το μεγάλο βήμα που ανέμεναν πολλοί, αφού δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία για την επόμενη διαδικασία και τέθηκαν σαφείς προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία.

Ο κ. Γκουτέρες, ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συγκαλέσει τη συνάντηση «5+1», εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και η προοπτική να υπάρξει αποτέλεσμα. Το μήνυμα αυτό καταδεικνύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιθυμούν μια ακόμη συνάντηση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά μια διαδικασία που θα μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική πρόοδο.

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, ανέφερε πως έχει τη συναίνεση των εγγυητριών δυνάμεων για τη σύγκληση της πενταμερούς, η απουσία συγκεκριμένης ημερομηνίας δείχνει ότι παραμένουν ανοικτά ζητήματα προετοιμασίας και συνεννόησης. Η Άγκυρα φαίνεται να μην έχει δώσει ακόμη το τελικό πράσινο φως για την ανακοίνωση του επόμενου βήματος.

Στη διάσκεψη, ο Αντόνιο Γκουτέρες έκανε αναφορά στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), καθώς και στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες συνδέονται με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι αναφορές αυτές, αποτελούν υπενθύμιση ότι η διαδικασία δεν ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα από τις προηγούμενες προσπάθειες.

Ιδιαίτερη αναφορά, έγινε και στο Κραν Μοντανά, το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για τη διαπραγματευτική πορεία του Κυπριακού. Ο Γενικός Γραμματέας, επανέλαβε την πλήρη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο των εγγυητριών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εξίσωσης.

Το μήνυμα του κ. Γκουτέρες ήταν ταυτόχρονα αισιόδοξο και συγκρατημένο. Η αναφορά του σε «έναν λαό» υπογράμμισε τη σημασία της επίτευξης μιας λύσης, που θα αφορά το σύνολο των Κυπρίων, ωστόσο η απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αφήνει αρκετά ερωτήματα ανοικτά.

Η βεβαιότητα ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί η «5+1», θα συζητηθούν θέματα ουσίας, αποτελεί το θετικό στοιχείο της παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα. Όμως η διαδικασία εξακολουθεί να εξαρτάται από την προετοιμασία, τη βούληση των εμπλεκομένων πλευρών και τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών.

Έτσι, η εικόνα που προκύπτει από τη διάσκεψη είναι μια εικόνα συγκρατημένης προσδοκίας: υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει πρόθεση και υπάρχει η δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά το αποφασιστικό βήμα δεν έχει ακόμη γίνει. Και αυτό ακριβώς είναι που αφήνει την πικρόγλυκη γεύση της επόμενης ημέρας.