Σοκ στη Γαλλία: Ο DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ο Kavinsky έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και συνυπέγραψε με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk.

Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια επιτυχία όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive» (2011), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της synthwave και ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε επίσης εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.



Εμφανιζόταν συχνά σε συναυλίες και είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: το OutRun το 2013 και το Reborn το 2022.



Είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Ντοβίλ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μουσικού φεστιβάλ Gärten on the Beach.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα