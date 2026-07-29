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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Γαλλία: Ο DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

 29.07.2026 - 12:14
Σοκ στη Γαλλία: Ο DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Θλίψη έχει προκαλέσει στη γαλλική και διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου του DJ και παραγωγού Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Παρισιού, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη.

Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ο Kavinsky έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και συνυπέγραψε με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk.

Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια επιτυχία όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive» (2011), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της synthwave και ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε επίσης εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Εμφανιζόταν συχνά σε συναυλίες και είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: το OutRun το 2013 και το Reborn το 2022.

Είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Ντοβίλ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μουσικού φεστιβάλ Gärten on the Beach.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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