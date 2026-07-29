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ΔΙΕΘΝΗ

Φριχτό έγκλημα στην Ινδία: Τον τύφλωσε η ζήλια - Κρέμασε τη γυναίκα του και το έδειξε σε βιντεοκλήση στους γονείς της

 29.07.2026 - 09:21
Φριχτό έγκλημα στην Ινδία: Τον τύφλωσε η ζήλια - Κρέμασε τη γυναίκα του και το έδειξε σε βιντεοκλήση στους γονείς της

Οι υποψίες για απιστία της συζύγου του τύφλωσαν έναν άνδρα, ο οποίος σε μία πράξη εκδίκησης, την κρέμασε και έκανε βιντεοκλήση στους γονείς της για να τους δείξει την τελευταία της στιγμή.

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην 23χρονη σύζυγό του με ένα ξύλινο κούτσουρο πριν την κρεμάσει στην κατοικία τους στο χωριό Γκαλαγκάλι στην περιφέρεια Μπαγκαλκότ της Καρνατάκα στην Ινδία, επειδή υποψιαζόταν ότι τον απατούσε.

Ο άνδρας φέρεται να κατέγραψε βίντεο με τη σύζυγό του να παλεύει για τη ζωή της και το μοιράστηκε με φίλους και συγγενείς. Επίσης, πραγματοποίησε βιντεοκλήση στους γονείς της για να τους δείξει τις απεγνωσμένες τελευταίες στιγμές της κόρης τους, καθώς πάλευε για τη ζωή της, κάνοντας τους μάρτυρες του θανάτου της.

Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως η Μπαγκιάσρι Τζιγκαλούρ και ο κατηγορούμενος ως ο Πραβίν Τζιγκαλούρ. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πραβίν αργότερα μοιράστηκε το βίντεο με αρκετά άτομα.

Η Μπαγκιάσρι είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή της εστία πριν από περίπου δύο μήνες, λόγω συχνών διαφωνιών, και διέμενε στους γονείς της. Ο Πραβίν φέρεται να την είχε πείσει να επιστρέψει, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα ζούσαν μαζί ειρηνικά. Ωστόσο, φέρεται να δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ, αμέσως μετά την επιστροφή της στο σπίτι.

Σε ένα βίντεο του συμβάντος, η Μπαγκιάσρι φαίνεται να κρέμεται από μια πράσινη ντουλάτα. Προσπαθεί να προσγειωθεί στο διπλό κρεβάτι. Πίσω της διακρίνονται τα ονόματα του ζευγαριού, γραμμένα στον τοίχο της κρεβατοκάμαρας κατά τη διάρκεια της τελετής του γάμου τους.

Η αστυνομία έφτασε στον τόπο του εγκλήματος αμέσως συλλαμβάνοντας τον σύζυγο.

ΠΗΓΗ: In.gr

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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