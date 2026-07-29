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LIFESTYLE

Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56 - Η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα

 29.07.2026 - 09:57
Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56 - Η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα

Τα 56 έκλεισε ο Κούλλης Νικολάου και το γιόρτασε μέσα σε πισίνα, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε.

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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