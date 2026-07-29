Αδιανόητο περιστατικό σε νοσοκομείο: Έκλεισε την είσοδο με το αυτοκίνητό του - Δείτε φωτογραφία

Γκουτέρες: Η ώρα των αποφάσεων για το Κυπριακό - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και η προσδοκία Χριστοδουλίδη
Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.