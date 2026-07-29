Αδιανόητο περιστατικό σε νοσοκομείο: Έκλεισε την είσοδο με το αυτοκίνητό του - Δείτε φωτογραφία

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, το όχημα είναι σταθμευμένο κάθετα μπροστά από την είσοδο, πάνω στη διαδρομή πρόσβασης που οδηγεί στον χώρο του νοσοκομείου, ενώ δίπλα διακρίνεται η ειδικά σηματοδοτημένη θέση στάθμευσης ΑμεΑ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αγανάκτηση, καθώς η αυθαίρετη στάθμευση σε τέτοιους χώρους δεν αποτελεί μόνο παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά μπορεί να δυσχεράνει σημαντικά την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες, ασθενών, επισκεπτών ή ακόμη και τη διέλευση φορείων σε περίπτωση ανάγκης.