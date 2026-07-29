Εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους μετά από τροχαίο δύο οδηγοί - Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 07:50 χθες, λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση δύο οχημάτων στον δρόμο Λιοπετριού – Ξυλοφάγου, της επαρχίας Αμμοχώστου.

Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα.

Από το τροχαίο δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα δύο οχήματα, με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, και παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά τους στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.