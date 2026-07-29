Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να έχουμε ανακοινώσεις»

Στόχος μας να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, είπε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στο Γραφείο Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στη Λευκωσία, για την τριμερή συνάντηση του με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ερωτηθείς αν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με την Τουρκία για τη λήψη αποφάσεων από τον κ. Γκουτέρες, είπε «σίγουρα υπάρχει επικοινωνία συνέχεια με την Τουρκία. Η κα Ολγκίν ήταν εκεί, ο ΓΓ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή το βράδυ».

Σε ερώτηση αν ο κ. Γκουτέρες θα έχει εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν γνωρίζω τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Γκουτέρες, αλλά σίγουρα η Τουρκία είναι μέρος αυτής της προσπάθειας».

Ερωτηθείς για την κάθοδο του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ο κ. Φίτο φτάνει στην Κύπρο την Πέμπτη το βράδυ και θα έχω συνάντηση μαζί του την Παρασκευή πρωί».

Ερωτηθείς ποιος είναι ο στόχος σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να έχουμε ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Αυτός είναι ο στόχος μας, βήμα με βήμα βλέπουμε να υπάρχουν θετικές εξελίξεις, να αναμένουμε σήμερα το τι θα γίνει και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε».